歷史性一刻！ 法國歸還塞內加爾19世紀反殖民領袖軍刀

法國總理菲力普作為代表，將19世紀反殖民領袖塔爾的軍刀歸還給塞內加爾。（法新社）

2019-11-19 12:56:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國總理菲力普（Edouard Philippe）日前代表法國政府將19世紀反殖民領袖塔爾（Omar Saidou Tall）的軍刀歸還給塞內加爾，並由總統薩爾（Macky Sall）代表國家收下。

綜合外媒報導，塔爾的軍刀作為反殖民代表性的物件，歸還給母國別具意義。兩名首長也特別在達喀爾進行儀式。薩爾在塔爾後代的見證之下接受軍刀，也表示這是相當具有歷史性的一天。

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據報導，塞內加爾在19世紀時曾為法國的殖民地，法國大量的掠奪當地的工藝品。法國總統馬克宏在任職初期，曾呼籲將非洲文物歸還給非洲大陸，而法國各大博物館中約有9萬件工藝品來自撒哈拉以南地區。

菲力普表示，這會是法國歸還文物的第一步，未來也計畫將博物館中更多的工藝品歸還給西非各國。法國官方報告指出，巴黎凱布朗利博物館（Quai Branly）其中大部份非洲展品多是以不正當手段取得。報告也提到，若是有政府提出要求，法國博物館就必須歸還為經同意取得之收藏品。

達喀爾黑人文明博物館（Dakar's Museum of Black Civilisations）的負責人博庫姆（Hamady Bocoum）則表示，這是象徵性的一刻，過去都只能由博物館向法國租借展出，現在軍刀終於回歸塞內加爾。

在歸還儀式過後，法國政府的下一步，將在議會中討論投票，是否該將其餘非洲工藝品陸續歸還給原國。

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