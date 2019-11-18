「微波爐壞了」竟扯下整片塑膠門！網友驚呼：我的也這樣

日本一名網友近日突然收到家人傳來「微波爐壞了」的訊息，原本他以為可能是無法啟動電源或無法正常微波，沒想到，點開家人附上的影片後，卻發現竟是微波爐門上的塑膠殼脫落了，拉把手會將整塊塑膠門板扯下來！讓他忍不住在電車上狂笑。（圖擷取自推特影片） 2019-11-19 00:53:23 〔即時新聞／綜合報導〕日本一名網友近日突然收到家人傳來「微波爐壞了」的訊息，原本他以為可能是無法啟動電源或無法正常微波，沒想到，點開家人附上的影片後，卻發現竟是微波爐門上的塑膠殼脫落了，拉把手會將整塊塑膠門板扯下來！讓他忍不住在電車上狂笑。 該名網友將家人傳來的「壞掉微波爐」影片放上推特，只見短短7秒的影片中，他的家人抓著把手要打開微波爐時，卻將微波爐門上的塑膠殼整片拆下來。（圖擷取自推特影片） 據日本 網友Void則在影片爆紅後補充，這台微波爐已經使用6年，認為它很好用，並打算再購買一台同品牌的微波爐。（圖擷取自推特）

" target="_blank">《NetLab》 報導，該名網友將家人傳來的「壞掉微波爐」影片放上推特，只見短短7秒的影片中，他的家人抓著把手要打開微波爐時，卻將微波爐門上的塑膠殼整片拆下來；他也在文章中表示，原本他以為可能是無法啟動電源或無法正常微波，看到影片後，讓在電車上的他忍不住狂笑。

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該影片15日被放上推特後，至今已突破217萬次點閱、獲得12萬個讚以及4萬次轉發，同時也引起網友熱議，覺得微波爐壞的方式太爆笑；不過，有許多網友指出，家中型號相同的微波爐跟影片中的微波爐有一樣的「遭遇」，甚至還有網友用強力膠把塑膠門板重新黏好、繼續使用。

網友Void則在影片爆紅後補充，這台微波爐已經使用6年，認為它很好用，並打算再購買一台同品牌的微波爐。

「電子レンジが壊れた????」ってLINEが来たから、

（どうせ電源入らないとか加熱されないとかやろなぁ）と構えてたら、

予想を遥かに超える壊れ方してて電車内で爆笑してしまった pic.twitter.com/aUrMGLC5Rr — ヴォイド （@void_housoujiko） 2019年11月15日

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