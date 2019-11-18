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貧女教室外「拿空碗等剩飯」照瘋傳 父月收4千盼讓她過好日子

印度5歲小女童站在教室外「拿空碗等剩飯」的背影照在網路上瘋傳。（圖擷取自Venkat Reddy R臉書）

印度5歲小女童站在教室外「拿空碗等剩飯」的背影照在網路上瘋傳。（圖擷取自Venkat Reddy R臉書）

2019-11-18 17:34:58

〔即時新聞／綜合報導〕網路瘋傳一張小女童站在教室外拿著空碗等剩飯的照片，這張照片引起國外媒體關注，並決定前往當地採訪這位小女童，竟意外發現一段令人動容的故事。

根據《BBC》報導，印度一家5歲小女童迪維婭（Divya）住在印度南部城市海德拉巴（Hyderabad），她站在教室外，拿著空碗偷窺教室內學生的模樣令人鼻酸。原來，迪維婭與父母住在市中心的貧民窟，距離學校大約100公尺，她的父親拉克什曼（M Lakshman）與妻子以拾荒維生，每月收入約10000盧比（約4246元新台幣）。

拉克什曼表示，他正在等待迪維婭年滿6歲，她才能夠就讀學校，與他另外2個女兒一起學習；他還有一個兒子，目前已經完成學業，現在正在申請大學，同時幫忙父親的拾荒工作。拉克什曼透露，自己是在沒有父母的情況下長大，總是為了生活怒力奮鬥，「我從不希望我的孩子過上像我一樣的生活」。對於這張令人鼻酸的照片被瘋傳，他感到相當難過，因為他也一直在照顧他哥哥的5個孩子。

為何迪維婭會拿著空碗站在教室門口？拉克什曼解釋，貧民窟的孩子會在午餐時間去到學校享用免費的午餐，學校老師也證實，一些學生會自己帶午餐來上學，所以學校會把剩食分給尚未入學的孩子們。

由於當地沒有日托中心，父母外出工作時，許多孩子會到處遊蕩。迪維婭落寞的背影照在網路瘋傳後，引起各界關注，當地學校便決定讓迪維婭提早入學，她的父親表示，「現在其他跟迪維婭一樣年紀的孩子也入學了，讓他相當開心」。

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