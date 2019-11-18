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港警證實使用「聲波炮」辯傳訊息 民運人士打臉：視同武器

港警十七日出動「銳武」裝甲車，車頂出現一具據稱可讓示威者耳膜劇痛或暈眩的「聲波砲」（見紅圈處），但警方聲稱該裝置為長距離揚聲器，並非武器。（翻攝自「城市廣播」臉書專頁）

港警十七日出動「銳武」裝甲車，車頂出現一具據稱可讓示威者耳膜劇痛或暈眩的「聲波砲」（見紅圈處），但警方聲稱該裝置為長距離揚聲器，並非武器。（翻攝自「城市廣播」臉書專頁）

2019-11-18 12:02:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學爆發嚴重警民衝突，讓校園宛如戰場，為了鎮壓示威者，警方除了使用水砲車外，也派出一輛裝甲車進行清場，發現裝甲車頂部裝設俗稱「音波砲」的長距離揚聲裝置（LRAD），警方證實裝設該裝置，但辯稱其為一種廣播系統而非武器，遭民運人士打臉，稱這就是武器。

綜合媒體報導，為了鎮壓理大抗爭，港警昨（17日）下午出動裝甲車，車頂首次出現一具白色平板裝置 被外界認為，這是可發出高頻或低頻音波，藉以讓示威者耳膜劇痛或暈眩的音波砲，有記者透露港警首次使用聲波炮約3秒，令人感到些許不適，可能僅是測試，聲波炮功率並未全開。

對此警方證實曾在理工大學一帶使用「長距離揚聲裝置」，但辯稱這部裝置是用於在嘈雜的環境下遠距離傳遞重要訊息，是廣播系統而非武器，對於外界指該裝置可產生超低音頻，導致聽者暈眩、作嘔或喪失方向感等語，「全屬猜測」。

民權觀察者團體王浩賢（Icarus Wong Ho-yin）則反駁稱，紐約警察也曾經使用過類似裝置，抗議民眾隨後出現暈眩狀況；當時「紐約警方也表示該裝置並不是武器，但是抗議民眾過後出現身體不適症狀，該裝置可因此視同為武器」。他示警，港警未來可能再度使用該裝置。

港警除使用水砲車外，也派出一輛裝甲車進行清場，裝甲車頂部裝設俗稱「音波砲」的長距離揚聲裝置。（美聯社）

港警除使用水砲車外，也派出一輛裝甲車進行清場，裝甲車頂部裝設俗稱「音波砲」的長距離揚聲裝置。（美聯社）

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