北韓批拜登是瘋狗 川普罕見發文緩頰

2019-11-18 01:43:01

〔中央社〕美國總統川普今天罕見發推文幫民主黨政敵、前副總統拜登（Joe Biden）緩頰，因為北韓當局日前批評拜登是應被亂棍打死的「瘋狗」，川普認為這樣描述拜登有點太過火了。

川普今天在推特（Twitter）發文：「拜登可能很倦睏也很慢，但他不是『瘋狗』。實際上他比那還好。」川普推文指涉了自己幫民主黨總統參選人拜登取的綽號「愛睏喬」（Sleepy Joe）。

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推文還針對北韓領導人金正恩說：「你應該迅速採取行動，完成協議。很快再見囉！」

川普是在回應北韓中央通信社（Korean Central News Agency，KCNA）14日發布的辛辣聲明。

當時北韓中央通信社聲明痛罵拜登「膽敢誹謗朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）最高領導人的尊嚴」。聲明還說：「若放任像拜登這樣的瘋狗到處亂跑，恐傷及許多人。牠們得被亂棍打死。」

目前尚不清楚是什麼原因惹惱平壤當局，但時間點恰好在拜登競選團隊發布廣告譴責川普的外交政策後，這則廣告旁白說「頌揚獨裁者跟暴君，我方盟友擺一邊」。

拜登競選廣告旁白說到「暴君」一詞時，正好出現川普與金正恩去年在新加坡峰會的握手照片。

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