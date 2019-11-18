香港警方連夜進逼理大鎮壓 校友急籲港府住手

香港警方再度派出水砲車與示威者對峙。（直播影片截圖，PSHK授權使用）

2019-11-18 01:25:43

首次上稿 00:30

更新時間 01:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，香港理工大學17日再度成為警民衝突戰場。17日午夜至18日凌晨，警察水炮車幾度再企圖推進，理大師生、校友紛紛發出緊急呼籲，要求警方停止在理大範圍及外圍使用武力，也呼籲示威者在安全情況下趕緊撤離。

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綜合港媒報導，理大17日再度爆發警民衝突，警方一整天發射多枚催淚彈，水砲車趨前發射水砲，示威者以汽油彈還擊，中間水砲車有暫時後退，警方一度要求記者撤出，凡是撤離現場的人都逐一攔截搜查，只要沒有記者證就逮捕，整夜不時發射催淚彈及水炮，多家媒體透過網路現場直播，多數媒體畫面卻陸續中斷。

但到了午夜，港媒直播顯示，警察水炮車及裝甲車試圖推進，水砲車也噴出強力水柱，鎮暴警察與裝甲車與示威者對峙；各界也把關注焦點集中到理大，不少人憂心警方集中火力強攻位在市區的理大，結局恐怕比上週中文大學力抗警方鎮暴不樂觀，甚至有人認為萬一警方攻入校區驅散，恐怕將演成「六四2.0」。

香港理工大學師生、校友也在17日深夜聯署表示，警方攻入母校，更嚴重的流血衝突一觸即發，師生、校友不願見母校成為殺戮戰場，緊急呼籲港府、警方停止進攻理工大學校園，以克制和理性態度，用和平對話形式解決問題，同時正面處理民怨和民間訴求。讓政治問題得以政治解決，勿讓香港變成政府屠戮人民的地獄。

聯署提出3點呼籲： 第一，警方停止在理工大學範圍及外圍使用武力；第二，警方允許所有理工大學內人員和平離開；第三，在理工大學內的師生校友、各界人士在安全情況下盡快撤離。

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