絲絨革命30週年 捷克25萬人上街要總理下台

2019-11-17 05:19:02

〔中央社〕約25萬名捷克民眾今天湧入首都布拉格（Prague）市中心，紀念「絲絨革命」（Velvet Revolution）30週年，並要求涉貪的億萬富豪總理巴比斯（Andrej Babis）下台。

1989年11月17日爆發的「絲絨革命」最後導致當時的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）共產政權垮台。

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部分示威抗議者揮舞旗幟或要求巴比斯下台的標語，並高呼「可恥！」和「辭職！」等口號。

西蒂卡捷克新聞社（CTK Czech）引述內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）表示，約25萬人齊聚萊特納公園（Letna Park）示威抗議。這是自1989年以來同一地點的最大規模示威抗議之一，與今年6月類似抗議的規模相匹敵。

當年爆發的「絲絨革命」，空前規模民眾示威抗議以及大罷工，終結了前捷克斯洛伐克共產政權歷時40載極權統治。

曾為共產黨員的巴比斯，面臨一連串貪腐指控，並遭歐洲聯盟執委會展開利益衝突調查，主要是圍繞在他所掌控的龐大農業暨媒體集團Agrofert。

巴比斯否認涉及任何不法，且儘管爆發爭議，他所創立的民粹政黨「不滿公民行動」（ANO）民調支持率約30%，仍高居首位。

發起示威抗議的非政府組織「百萬民主時刻」（Million Moments for Democracy）要求巴比斯解決利益衝突問題，否則就辭職下台。

斯洛伐克出生的現年65歲巴比斯，去年被控涉及200萬歐元（225萬美元）歐盟補助款詐領案，但布拉格檢方今年9月認定他是清白的。

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