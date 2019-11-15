9次赴死9次生還 日本傳奇特攻隊員活到92歲高壽

二戰末期，唯有一名特攻隊員佐佐木友次，9次赴死，9次生還，甚至在戰後活到92歲高壽，只因他父親告訴過他，「人不該輕易捨棄生命」。圖為被神風特攻隊擊沉的第一艘軍艦「聖羅號」。（圖擷自Wiki）

2019-11-15 18:14:11

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰末期，日軍為了挽救戰敗局面，建立了許多對美國海軍實施自殺式攻擊的特別隊。當時，日本兵力、武器裝備、補給物資均遜於盟軍，許多飛行員皆死於自殺攻擊中，除了一個人，佐佐木友次，9次赴死，9次生還，甚至被長官多次辱罵，「絕對不准回來」、「給我去死」等話，依然成功歸來，甚至在戰後活到92歲高壽，只因他父親告訴過他，「人不該輕易捨棄生命」。

綜合媒體報導，佐佐木友次從小便很喜愛飛機，17歲那年就成為儲備的軍用飛行員，每天都很努力的練習，漸漸培養了高超的技術。卻沒想到，二戰時他突然被派到南方作戰，被編入特攻隊「萬朵隊」。出任務前，長官說飛機經過改裝，不能投射炸彈，只能用碰撞的方式引爆，令所有隊友面如死灰，卻不敢抗命，唯有佐佐木想起父親說的話，「人不該輕易捨棄生命」，而告訴自己「我絕對不會死」。

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後來他在出任務的時候，曾偷偷請人將飛機改成可以投擲炸彈的機種，希望隊員不要白白送死；也曾利用他高超的技巧，多次在戰場中倖存；甚至也用過天氣惡劣、迷航、機械故障等理由返航，只為活下來。在軍方的紀錄中，他早已是戰死的身分，卻次次都活著回來，打斷家裡辦理的喪事。

佐佐木總共出了9次任務，卻9次都成功生還，不是他的命真的很硬，而是他謹記父親的教誨，寧願屢次抗命，也要珍惜生命，並且堅持飛行員的專業和尊嚴。令人難過的是，即使有時候他使用正確的轟炸方式，帶來遠勝自殺攻擊的戰果，換來的卻是長官的責罵，並且再次命令他去死。

直到最後一次任務，佐佐木發現在駕駛的過程中，發現飛機有異常的運轉聲，認為飛行會有危險，因此折返，而後生了一場大病，停止執行任務，一直到戰爭結束，退伍後回到家鄉，帶著已經「戰死」的身分，活到92歲高齡，結束傳奇的一生。

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