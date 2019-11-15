國際小姐首位泰國佳麗摘后冠 25歲藥師圓夢成為選美皇后！

第58屆國際小姐選美大賽日前在東京落幕，由25歲泰國籍的藥師詩麗通（中）贏得后冠。（圖擷自臉書）

2019-11-15 00:14:25

〔即時新聞／綜合報導〕第58屆國際小姐（Miss International）選美大賽日前在東京落幕，由25歲泰國籍的藥師詩麗通（Sireethorn Leearamwat）贏得后冠，此次也是國際小姐大賽首度由泰國佳麗摘下后冠。

綜合媒體報導，此為現年25歲的詩麗通人生首度參加選美比賽，她畢業於第一學府碼希敦大學（Mahidol University），平時的職業是一位藥劑師，詩麗通先從泰國小姐選美比賽中取得參賽資格，直到日前在「國際小姐大賽」上與世界各國82位佳麗競爭，在摘下後冠後，詩麗通於致詞時指出，她在當選泰國小姐時遭受各方批評，但是從未放棄，她還表示「我敢於夢想成為選美皇后」。

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自1960年以來，「國際小姐」一直都是日本一年一度的選美比賽，與環球小姐（Miss Universe）、世界小姐（Miss World）、地球小姐（Miss Earth）合稱為「世界四大選美比賽」。

根據外媒報導，繼1965年的阿帕絲拉（Apasra Hongsakula）與1988年的彭緹（Porntip Nakhirunkanok）先後摘下環球小姐后冠後，詩麗通是第三位贏得四大選美比賽的泰國人，

第58屆國際小姐選美大賽日前在東京落幕，由25歲泰國籍的藥師詩麗通贏得后冠，此次也是國際小姐大賽首度由泰國佳麗摘下后冠。（圖擷取自Instagram「bintsireethorn」）

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