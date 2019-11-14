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逾千港人為醫護消防打氣 被捕消防員「救火？我選擇救人」

香港市民今（14）日晚間在中環愛丁堡廣場舉行「消防救護打氣集會」，群眾以手機點燈，場面壯觀。（美聯社）

香港市民今（14）日晚間在中環愛丁堡廣場舉行「消防救護打氣集會」，群眾以手機點燈，場面壯觀。（美聯社）

2019-11-14 23:15:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中大三罷「黎明行動」今（14）日進入第4天，市民晚間7時30分在香港中環愛丁堡廣場（Edinburgh Place）發起「消防救護打氣集會」，獲有警方不反對通知書，現場逾千名市民點亮手機，共同為消防及醫護人員打氣讚聲，場面壯觀。

綜合外媒報導，香港「黎明行動」大三罷（罷工、罷市、罷課）進入第4日，晚間市民在中環愛丁堡廣場發起已受核准的「消防救護打氣集會」，逾千名示威者參與，點亮手機為消防及醫護人員集氣、鼓勵，場面相當壯觀。

晚會剛開始，大會指示參與群眾在晚間8時9分，集體為躲避警方催淚彈而不幸墜樓身亡的22歲港科大學生周梓樂默哀。

此外，主辦方也整理共105份來自消防、醫護人員的心聲錄影，內容包括指控警方在運動期間猶如「當權者」，有沒有傷者是他們說了算，且有數次阻止人員救助傷者的情事發生。

據悉，香港消防處稍早證實有2名消防員11日因「涉嫌干預刑事案件」被捕。集會主辦方也讀出其中一位被捕消防員的親筆信，其中他表示，妻子懷胎9個月臨盆在即，但他卻因被逮捕而失去看到孩子出世的機會，對妻子十分愧疚。

該名消防員表示，當時他看到10幾歲的年輕人參與前線示威被捕，不忍心袖手旁觀，該救火還是救人？他選擇救香港人。

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