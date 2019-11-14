門外枯等好友10分鐘 她借廁所見「穿洞濕肥皂」笑整天

美國2女子沃特（Olivia Waters）日前向男性好友買筆電，約在對方家碰面，她乾等10分鐘才等到「剛洗完澡的好友」應門，借廁所時意外瞥見淋浴間中有塊濕濕的「穿洞肥皂」，讓她邪惡的笑了！（圖擷取自推特）

2019-11-14 23:32:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國23歲女子沃特（Olivia Waters）日前向男性好友買電腦時，約在對方家碰面，但她抵達後卻乾等10分鐘，才等到「剛洗完澡的好友」；由於她很想上廁所，連忙跟對方借廁所，沒想到卻在如廁時意外瞥見淋浴間中有塊濕濕的「穿洞肥皂」！

根據英國《太陽報》報導，美國喬治亞州（Georgia）23歲女子沃特，近日向男性好友買筆電，約在對方家碰面，她在半路上曾傳事先訊息，知會大概再30分鐘會到他家，但沒有收到任何回覆。

請繼續往下閱讀...

沃特抵達好友住處後，他不但沒有準時出現，也沒傳任何訊息給她，直到她在門外等了10分鐘後，對方才出現，向她道歉說，「剛剛在洗澡」，而很想上廁所的沃特沒有多說什麼，跟他借廁所後，就快速進浴廁裡「解放」。

據報導，沃特如廁時無意間瞥見淋浴間裡有塊奇怪的肥皂，本來以為是肥皂變形，靠近一看，才發現肥皂中間竟然有一個「圓形大洞」！

她將放下來的浴簾、潮濕的淋浴間、穿洞的濕肥皂以及「剛洗完澡的好友」聯想在一起後，突然瞭解到自己發現好友的「小秘密」。

事發後，沃特一整天只要想到好友讓她站在門外乾等時，在跟肥皂「培養感情」就笑到停不下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法