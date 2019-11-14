為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

門外枯等好友10分鐘 她借廁所見「穿洞濕肥皂」笑整天

美國2女子沃特（Olivia Waters）日前向男性好友買筆電，約在對方家碰面，她乾等10分鐘才等到「剛洗完澡的好友」應門，借廁所時意外瞥見淋浴間中有塊濕濕的「穿洞肥皂」，讓她邪惡的笑了！（圖擷取自推特）

美國2女子沃特（Olivia Waters）日前向男性好友買筆電，約在對方家碰面，她乾等10分鐘才等到「剛洗完澡的好友」應門，借廁所時意外瞥見淋浴間中有塊濕濕的「穿洞肥皂」，讓她邪惡的笑了！（圖擷取自推特）

2019-11-14 23:32:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國23歲女子沃特（Olivia Waters）日前向男性好友買電腦時，約在對方家碰面，但她抵達後卻乾等10分鐘，才等到「剛洗完澡的好友」；由於她很想上廁所，連忙跟對方借廁所，沒想到卻在如廁時意外瞥見淋浴間中有塊濕濕的「穿洞肥皂」！

根據英國《太陽報》報導，美國喬治亞州（Georgia）23歲女子沃特，近日向男性好友買筆電，約在對方家碰面，她在半路上曾傳事先訊息，知會大概再30分鐘會到他家，但沒有收到任何回覆。

沃特抵達好友住處後，他不但沒有準時出現，也沒傳任何訊息給她，直到她在門外等了10分鐘後，對方才出現，向她道歉說，「剛剛在洗澡」，而很想上廁所的沃特沒有多說什麼，跟他借廁所後，就快速進浴廁裡「解放」。

據報導，沃特如廁時無意間瞥見淋浴間裡有塊奇怪的肥皂，本來以為是肥皂變形，靠近一看，才發現肥皂中間竟然有一個「圓形大洞」！

她將放下來的浴簾、潮濕的淋浴間、穿洞的濕肥皂以及「剛洗完澡的好友」聯想在一起後，突然瞭解到自己發現好友的「小秘密」。

事發後，沃特一整天只要想到好友讓她站在門外乾等時，在跟肥皂「培養感情」就笑到停不下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
見過「豬」醫生！ 舊金山機場明星治療豬狂圈21萬粉絲
2019-11-12 16:48

見過「豬」醫生！ 舊金山機場明星治療豬狂圈21萬粉絲
感人！失聰愛女步上紅毯 父親以手語「無聲獻唱」
2019-11-09 22:44

感人！失聰愛女步上紅毯 父親以手語「無聲獻唱」
2019央北房市黑馬 正式誕生

2019央北房市黑馬 正式誕生
單親爸遇搶劫！頭骨碎裂、癱瘓後腦塌 兇手稱「只打一拳」
2019-11-09 23:56

單親爸遇搶劫！頭骨碎裂、癱瘓後腦塌 兇手稱「只打一拳」
馬克宏稱北約腦死 梅克爾、北約秘書長同聲反駁
2019-11-08 07:12

馬克宏稱北約腦死 梅克爾、北約秘書長同聲反駁
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場
疑眼球刺青失明3週 「青眼白龍女」：不後悔
2019-11-05 12:44

疑眼球刺青失明3週 「青眼白龍女」：不後悔

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播