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19歲少女夜店嗨完舞池分娩 新生兒獲「終生免費」資格！

法國一名19歲少女近日在夜店狂歡整晚後，隔天清晨竟直接在舞池裡「分娩」，在工作人員協助下順利生產；該夜店也宣布，這名嬰兒長大後將獲得「終身免費」到這家夜店玩的資格。（圖擷取自Google地圖）

法國一名19歲少女近日在夜店狂歡整晚後，隔天清晨竟直接在舞池裡「分娩」，在工作人員協助下順利生產；該夜店也宣布，這名嬰兒長大後將獲得「終身免費」到這家夜店玩的資格。（圖擷取自Google地圖）

2019-11-14 21:24:19

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名19歲少女近日在夜店狂歡整晚後，隔天清晨竟直接在舞池裡「分娩」，最終在工作人員協助下順利生產；為了紀念這次特殊經驗，該夜店也宣布，這名嬰兒長大後將獲得「終身免費」資格，終生都可以免費到這家夜店玩！

據英國《每日郵報》 報導，法國一名詳細身分未被揭露的19歲少女，10日時在土魯斯（Toulouse）的夜店「O'Club」狂歡，直到11日清晨5時30分時，卻突然陣痛、即將臨盆。

當時，一名安管最先發現躺在舞池裡的少女，驚覺她即將分娩後，其它的工作人員立刻幫忙打電話叫救護車，隨後安管把情況轉告夜店經理海倫（Marie-Helene）。

海倫表示，由於當時已準備打烊、夜店裡沒什麼人，而安管突然告訴她有「緊急狀況」，趕到現場後，就看到少女在生產，隨後醫護人員便抵達現場。

海倫也補充，為了紀念這次特殊經驗，該名嬰兒長大後，終生都可以「免費」到「O'Club」玩！

據當地媒體報導，少女順利生產後、母子均安，但目前尚未透露嬰兒的性別；而該名少女當晚會前往夜店，是因最近被私人問題所擾，朋友邀請她一起去玩、轉換心情，所以並未飲酒。

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