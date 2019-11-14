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韓國學生挺港海報遭中國留學生撕毀 雙方爆衝突打成一團

香港反送中運動延燒至今，引發國際關注，韓國多所大學都發起學生挺港活動。（歐新社）

香港反送中運動延燒至今，引發國際關注，韓國多所大學都發起學生挺港活動。（歐新社）

2019-11-14 11:50:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒近5個月，尤其近日港警圍攻大學校園，引發各界關注，除了台灣各大學連儂牆外，韓國多所大學也在校園內宣傳挺港反送中，引發中國留學生不滿，雙方從口角到進一步爆發肢體衝突，甚至一狀告上法院。

《聯合早報》引述多家韓媒指出，韓國多所大學近日浮現出韓國學生與中國學生出現矛盾、衝突的狀況，昨（13日）下午首爾漢陽大學有數10名學生在校園內張貼挺港大字報，路過的5名中國學生見狀後欲撕毀海報，韓、中學生對此大打出手，中國學生開始召集校內同夥，超過40餘名學生在場，在警衛分隔兩方人馬後，衝突才告一段落。

除了漢陽大學外，高麗大學政經學院昨下午2時許也傳出發生衝突，有韓國學生在校門口發放「香港民主抗爭討論會」宣傳單，有中國學生拿到後不滿爆氣，引發事端；延世大學中央圖書館牆壁上所張貼的挺港海報被撕毀，學生不滿向警察局提起訴訟，要求調查海報撕毀事件。

高麗大學挺港海報也被撕下丟垃圾桶，為此韓生開始輪流站崗，守護海報，中生則怒嗆他們「不要干涉內政」，還有中生拍下這些守衛挺港大字報的韓生臉；高麗大學學生會13日發表聲明稱怒指，損毀海報對學生來說是正面挑戰行為，中國學生則貼出「韓國人煽動香港獨立是破壞中國民族內部的行為，絕對不能容忍」海報反擊。

除了校園內衝突外，韓中學生也在網路上大戰，中國學生批「高麗大學這樣的前三學府，裡頭的青年竟然是韓國最優秀學生，真叫人失望」，韓生則反嗆「既然這麼愛國，那就別上學了回家去吧」、「從歷史中什麼都沒有學到的禽獸之流」等言論。

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