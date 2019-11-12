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737 MAX明年復飛有望？波音：確切時間由FAA決定

波音737 MAX。（美聯社）

波音737 MAX。（美聯社）

2019-11-12 17:18:05

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX客機在去年10月及今年3月發生空難，且2架飛機機齡皆未超過半年，讓多國民航主管機關和航空公司擔憂飛安及乘客安全，下令737 MAX系列飛機全面停飛。波音公司在昨日（11）發表聲明，表示在相關憾事發生後，持續與美國聯邦航空總署（FAA）和其他全球監管機構合作，制定有關737 MAX的認證流程等，並預計737 MAX系列客機將在明年1月復飛，不過一切仍要FAA決定。

波音公司在聲明中表示，在737 MAX出事之後皆有和FAA密切合作，共同制定737 MAX軟件認證和相關培訓更新的流程，並表示在經過嚴密的檢查，737 MAX會成為最安全的機種。

聲明表示，737MAX在軟硬體部分已有所改善，MCAS系統也已經重新設計完畢，FAA也已對MCAS的更新進行認證，按此進度，預計在12月就可以恢復交付，並在1月重新復飛，不過確切時間還是要交由FAA決定。

波音737 MAX在半年內發生2起空難，產生飛機安全疑慮，讓多國在3月起下令停飛，這2起空難造成印尼獅航、衣索比亞航空2航班共346人死亡。經調查後發現墜機原因與一個自動安全系統的設計有關。

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