孟加拉火車迎面對撞至少14死40傷 恐怖瞬間曝光

監視攝影機拍到孟加拉火車相撞的意外瞬間，強大的撞擊力讓車廂都飛起。（圖擷自Twitter）

2019-11-12 11:02:03

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉今（12日）晨驚傳兩列火車迎面對撞的嚴重事故，造成至少14人死亡，還有40多人受傷，不明人數受困車廂中，傷亡恐持續攀升。

據《路透》報導，在當地時間今晨3點（台灣時間5點），一列開往吉大港市（Chittagong）的火車與另一列開往首都達卡的火車，在距達卡以東約100公里處迎面對撞，監視器畫面曝光火車對撞的恐怖瞬間，車廂一瞬間飛起，許多乘客爭相逃出；救難人員指出，強大的碰撞讓車廂都扭曲破碎，目前持續搜索受困乘客。

請繼續往下閱讀...

救援工作負責人表示，目前已發現14具遺體，有40餘人送醫，許多人傷勢嚴重，隨著搜索工作開展，死亡人數恐進一步上升；目前仍不清楚為何兩列火車會走在同一條軌道上。

A CCTV footage reveals the shocking moment when the head-on collision took place at #Kacheguda. People were running for their lives. @HiHyderabad pic.twitter.com/ZCDXaNVCdd — Paul Oommen （@Paul_Oommen） 2019年11月11日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法