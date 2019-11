孟加拉火車迎面對撞至少14死40傷 恐怖瞬間曝光

2019-11-12 11:02:03

〔即時新聞/綜合報導〕孟加拉今(12日)晨驚傳兩列火車迎面對撞的嚴重事故,造成至少14人死亡,還有40多人受傷,不明人數受困車廂中,傷亡恐持續攀升。

據《路透》報導,在當地時間今晨3點(台灣時間5點),一列開往吉大港市(Chittagong)的火車與另一列開往首都達卡的火車,在距達卡以東約100公里處迎面對撞,監視器畫面曝光火車對撞的恐怖瞬間,車廂一瞬間飛起,許多乘客爭相逃出;救難人員指出,強大的碰撞讓車廂都扭曲破碎,目前持續搜索受困乘客。

請繼續往下閱讀...

救援工作負責人表示,目前已發現14具遺體,有40餘人送醫,許多人傷勢嚴重,隨著搜索工作開展,死亡人數恐進一步上升;目前仍不清楚為何兩列火車會走在同一條軌道上。

A CCTV footage reveals the shocking moment when the head-on collision took place at #Kacheguda. People were running for their lives. @HiHyderabad pic.twitter.com/ZCDXaNVCdd