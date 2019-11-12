解密黑人DNA！生科公司設基因資料庫 將造福全人類

奈及利亞生物科技公司「54gene」試圖創立非洲黑人的基因資料庫，除了想打造專屬於黑人的藥物，也將透過此舉造福全人類。（示意圖，路透）

2019-11-12 12:41:24

〔即時新聞／綜合報導〕黑人在醫學治療上經常處於劣勢，因為在藥物研究的基因樣本上，黑人僅占2%，且大部分生物科技研發資源均在傳統西方國家手中，使得黑人的醫藥治療更加困難。不過奈及利亞的基因生物科技公司希望可以改變此狀，並利用黑人複雜的基因樣本，研發新產品造福全人類。

據英國廣播公司（BBC）報導，奈及利亞新創的基因生物科技公司「54gene」執行長阿巴斯博士（Abasi Ene-Obong）表示，非洲人和黑人祖先的基因多樣性，比起世界上其他人種的總和還多，這使得黑人在DNA信息解密和研究上非常重要。

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阿巴斯還說，已在奈及利亞最大城市拉各斯（Lagos）建立基因研究實驗室，並計畫在今年年底前，解密大約4萬多個DNA樣本，並希望在明年底可以達到10萬組基因數據。

阿巴斯表示，研究遺傳學將對疾病治療有助發展相關的治療方法，不過現在市面上和主流的醫藥都非針對非洲黑人所研發，且主流西方藥廠也未對非洲人進行臨床實驗，因此現今的藥物對非洲人不僅藥效較弱，甚至還有安全性的問題。

阿巴斯也說，西方主流的藥廠經常為了豐厚的利潤而產製藥品，只有在專利期限過後才能製作仿製藥給非洲人使用，而他創立「54gene」就是要消弭這種現象，並造福全人類。不過，目前一切都在草創階段，而現在已與當地醫院合作，希望可以從病患身上取得基因資料，但仍會尊重其意願。

關於病患的隱私問題，阿巴斯也說，所有DNA提供者都是匿名的，且會存在加密系統之中，另外周邊國家也想藉由DNA資料庫打擊犯罪，但他們已謝絕相關請託。

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