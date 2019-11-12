為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

解密黑人DNA！生科公司設基因資料庫 將造福全人類

奈及利亞生物科技公司「54gene」試圖創立非洲黑人的基因資料庫，除了想打造專屬於黑人的藥物，也將透過此舉造福全人類。（示意圖，路透）

奈及利亞生物科技公司「54gene」試圖創立非洲黑人的基因資料庫，除了想打造專屬於黑人的藥物，也將透過此舉造福全人類。（示意圖，路透）

2019-11-12 12:41:24

〔即時新聞／綜合報導〕黑人在醫學治療上經常處於劣勢，因為在藥物研究的基因樣本上，黑人僅占2%，且大部分生物科技研發資源均在傳統西方國家手中，使得黑人的醫藥治療更加困難。不過奈及利亞的基因生物科技公司希望可以改變此狀，並利用黑人複雜的基因樣本，研發新產品造福全人類。

英國廣播公司（BBC）報導，奈及利亞新創的基因生物科技公司「54gene」執行長阿巴斯博士（Abasi Ene-Obong）表示，非洲人和黑人祖先的基因多樣性，比起世界上其他人種的總和還多，這使得黑人在DNA信息解密和研究上非常重要。

阿巴斯還說，已在奈及利亞最大城市拉各斯（Lagos）建立基因研究實驗室，並計畫在今年年底前，解密大約4萬多個DNA樣本，並希望在明年底可以達到10萬組基因數據。

阿巴斯表示，研究遺傳學將對疾病治療有助發展相關的治療方法，不過現在市面上和主流的醫藥都非針對非洲黑人所研發，且主流西方藥廠也未對非洲人進行臨床實驗，因此現今的藥物對非洲人不僅藥效較弱，甚至還有安全性的問題。

阿巴斯也說，西方主流的藥廠經常為了豐厚的利潤而產製藥品，只有在專利期限過後才能製作仿製藥給非洲人使用，而他創立「54gene」就是要消弭這種現象，並造福全人類。不過，目前一切都在草創階段，而現在已與當地醫院合作，希望可以從病患身上取得基因資料，但仍會尊重其意願。

關於病患的隱私問題，阿巴斯也說，所有DNA提供者都是匿名的，且會存在加密系統之中，另外周邊國家也想藉由DNA資料庫打擊犯罪，但他們已謝絕相關請託。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中共收集美國人DNA 美專家：恐用來打造生物武器
2019-04-03 18:06

中共收集美國人DNA 美專家：恐用來打造生物武器
你的基因全都露？ 美DNA公司授權FBI近200萬筆數據
2019-02-02 13:13

你的基因全都露？ 美DNA公司授權FBI近200萬筆數據
血糖失控易中風　控醣飲食這樣做

血糖失控易中風　控醣飲食這樣做
耶誕節前夕遭姦殺 26年後警方比對DNA逮到惡狼
2019-01-10 23:45

耶誕節前夕遭姦殺 26年後警方比對DNA逮到惡狼
全球首例！ 有3名父母基因的嬰兒誕生
2016-09-28 10:21

全球首例！ 有3名父母基因的嬰兒誕生
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
白髮基因找到了！英學者可望研發延緩白髮藥物
2016-03-02 16:54

白髮基因找到了！英學者可望研發延緩白髮藥物
玉米遺傳育種 中研院：找到關鍵DSY2蛋白
2015-09-11 17:11

玉米遺傳育種 中研院：找到關鍵DSY2蛋白

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播