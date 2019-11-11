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校內外都危險！ 反送中學生戴「V怪客」面具 竟遭老師痛毆

香港反送中「大三罷」行動遭到港警暴力鎮壓，多處爆發警民衝突，交通受阻，但教育局拒絕教協的下午停課建議。（路透）

香港反送中「大三罷」行動遭到港警暴力鎮壓，多處爆發警民衝突，交通受阻，但教育局拒絕教協的下午停課建議。（路透）

2019-11-11 15:49:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中「大三罷」行動遭到港警暴力鎮壓，香港多處爆發警民衝突，多區交通嚴重受阻。校外危險，校內也不安全，有大學遭防暴警察投擲催淚彈，更傳出一間中學有老師動手痛毆挺反送中學生。此外，即便香港教協基於安全理由，呼籲教育局下午停課，但教育局卻稱學校都已彈性處理遲到學生，下午上課學生則應由校方與家長做妥善安排，不需要停課。

香港有多間大學自行宣布停課，但正常上下課的校園內也不見得比校外安全；綜合港媒報導，防暴警察曾分別在理大和中大校園內發射催淚彈、橡膠子彈和布袋彈。而香港善德英文中學更傳出有老師動手毆打挺反送中的學生；根據網路影片，清晰可見一名臉戴「V怪客」面具的學生遭老師不斷踹打，即便其他老師合力勸阻，動手的老師仍朝當事學生大聲吼叫並作勢要追打。

根據《立場新聞》報導，教育界立法會議員葉建源向教育局喊話，認為情況混亂，下午應停課因應；港媒向教育局發言人尋求回應時，發言人卻指出，早上因故受到影響而遲到的學生都已由校方採取應變措施，給予彈性處理，而下午上課的學生多為幼稚園學童，多數有校車和家人接送，認為沒有停課必要。發言人更將責任推向校方和家長，指學生通勤若有困難，應及早通知學校，校方也應和家長保持聯繫，讓放學學生安全返家。

此一回應引來香港網友怒火，紛紛痛批若學童半途出事，教育局怎麼擔得起後果？也有人質疑發言人是否沒看到交通及路面現況，問「難道校車會飛？」

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