4學生上街拍「黑幫電影」 槍太逼真遭8特警壓制上銬

4名英國學生在倫敦街道拍攝「黑幫電影」時被特警制伏手銬。圖為模型槍示意圖。（資料照）

2019-11-09 23:44:18

〔即時新聞／綜合報導〕4名英國倫敦電影學院（London Screen Academy）的學生近日在倫敦街道拍攝「黑幫電影」時，因使用了逼真的模型槍而遭特警制伏並上銬。對此，倫敦電影學院的發言人表示相當抱歉。

根據英國《倫敦標準晚報》報導，其中一名學生16歲的瑞安·奧唐奈（Ryan O'Donnell）描述了當時情況，表示他們週一在拍攝刺客風格影片時，使用了逼真的模型槍，不料在拍攝過程中有輛轎車急速靠近他們，下一秒警察就從車中跳出並舉槍要求他們趴下，備受驚嚇的瑞安和他的同學只能不斷的哀求警察不要開槍。

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當地警局的拍片規定，人們使用複製、模仿或者使用氣槍槍支必須事先經過許可並獲得電影犯罪道具序號才可進行拍攝。在有使用武器的拍攝之前攝製組也必須先告知警方，以避免發生同樣的烏龍。

對此，倫敦電影學院的發言人表示：「學生透過此事學到了很好的一課，那就是與拍攝有關的一切都必須認真對待。」也向大眾透露已對相關學生採取紀律處分，也為造成大家困擾，深感抱歉。

倫敦電影學院於兩個月前開業，其創始人包括製作了10餘部詹姆士·龐德（James Bond）電影的美國知名電影製作人芭芭拉·布羅科利（Barbara Broccoli）和哈利波特電影的製片人大衛·海曼（David Heyman）。

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