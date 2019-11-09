美國務卿演說遭微博刪除 美駐華使館簡體字發文嗆中共

美駐華使館推特發文，批評中共不應審查言論。（圖片擷取自「美國駐華使領館 US MissionCN」推特）

2019-11-09 14:55:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在推特上發文抨擊中國，透過言論審查，刪除美國駐華使館微博PO出的國務卿龐皮歐談話，認為中國共產黨若是尊重中國人民，就不應採取審查制度。

奧塔格斯寫道，美國駐華使館微博貼出的龐皮歐演說文章，遭到審查刪除，「中國共產黨若是尊重中國人民，黨就不應採取審查制度，讓人們形塑出自己的世界觀，共產黨和中國人民是不同的。」奧塔格斯的貼文也譯成簡體中文，在「美國駐華使領館 US MissionCN」推特上發布。

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底下不少網友也紛紛用簡體中文留言說，「敢刪老美的帖子，膽子不小啊！」、「七十年從未尊重過，謝謝」、「這個黨最怕人民有自己的世界觀！」、「如果CCP遵守中國人民，它就不是CCP（中國共產黨縮寫）了」、「這一點都不奇怪，這就是中共」。

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