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談美中衝突 美國務卿：對抗的是「中共」而非中國
2019-11-09 12:15:13
〔即時新聞／綜合報導〕今天是柏林圍牆倒塌30周年，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）受邀赴柏林發表演說；談及現今國際局勢，龐皮歐點名中國、俄羅斯和伊朗所帶來的威脅，尤其是中共正在「形塑一個威權主義的新視界」，但龐皮歐強調，美中之間的對抗是美國與「中國共產黨」，而非中國人民。
龐皮歐表示，中國人民聰穎且富有創造性，所謂的美中衝突是美國與「中共」之間，而非美國與「中國」，這是一場中共及其威權主義與全球熱愛和平者之間的挑戰；龐皮歐指出，中共正在形塑一個威權主義的新視界，其所用來鎮壓人民的手法，與東德共產黨如出一轍。
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被問及香港問題，龐皮歐說，中國政府向自己的人民做出一國兩制的承諾，美國敦促應該要信守，至於示威抗爭是否該持續？龐皮歐認為，香港人民會做出自己的選擇，找到前進的道路。