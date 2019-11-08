逼男童吃「自己的大便」 幼稚園女師遭訴

美國德州（Texas）一名擁有多年教學經驗的67歲幼稚園老師阿普隆（Mamie Aplon），日前因逼班上男學生吃「自己的糞便」，被控涉嫌嚴重虐童、遭到逮捕，可能將面臨1年有期徒刑。（圖擷取自臉書）

2019-11-09 00:11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州（Texas）一名擁有多年教學經驗的67歲幼稚園老師阿普隆（Mamie Aplon），日前因逼班上男學生吃「自己的大便」，被控涉嫌嚴重虐童、遭到逮捕，可能將面臨1年有期徒刑。

綜合外媒報導，阿普隆在德州賈斯珀（Jasper）一間小學附設的幼兒園任教，於9月25日逼班上男學生吃「自己的大便」後，當天遭到投訴，除了立刻被停職，還被控涉嫌嚴重虐童、遭到逮捕。

請繼續往下閱讀...

10月31日陪審團對阿普隆提起公訴，起訴書中指出，阿普隆不但在「明知會觸法」的情況下逼該名男童吃下自己的大便，還是以「教育工作者」的身分進行虐待。

阿普隆8日出庭，以1萬美元（約30萬台幣）交保獲釋，若日後罪名成立，她將面臨最高1年的有期徒刑以及4000美元（約12萬台幣）罰金。

但與她同為幼稚園老師的好友南希（Nancy Pace）在臉書表示，阿普隆教授她很多教學知識並熱愛班上每個孩子，更指出阿普隆曾無償為學生「提供食物」，孩子們肚子餓時，只要打電話給她，她就會為他們送食物。

南希發文後，許多阿普隆的親友紛紛在下方留言、支持阿普隆，稱她為「愛護學生、有同理心」的好老師。

阿普隆在德州賈斯珀（Jasper）一間小學附設的幼兒園任教。（圖擷取自Google地圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法