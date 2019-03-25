幼童試讀5天竟傷痕累累 幼兒園：已免費還要怎樣

2019-03-25 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕有媽媽送孩子到幼兒園試讀，沒想到才第5天，竟發現孩子身上出現多處傷痕，詢問幼兒園，園長、老師都說不知道，媽媽進一步要求調閱監視器，只得到，「沒辦法」的回覆，園方甚至還嗆，試讀又沒收錢，已經免費了，「不然還想怎樣？」

一名女網友到臉書社團「爆怨公社」說出朋友遇到的離譜經歷，朋友送孩子到新北市板橋區一所幼兒園試讀，第5天到幼兒園接孩子回家時，卻突然看見孩子臉上出現傷痕，朋友跑去詢問老師，老師卻推說「不知道」，後來到了家，朋友幫孩子洗澡時，又發現肩膀、手臂內側也受傷，心疼不已。

隔天一早，朋友到幼兒園想釐清原由，園長、老師又都以不清楚帶過，朋友進一步要求查看監視器畫面，才知道這所幼兒園的監視器「根本沒有接線」。

面對家長的擔憂與質疑，園方竟說，試讀沒有向家長收錢，已經是免費照顧了，孩子受傷頂多賠醫藥費，「不然還想怎樣」？

發文者說，園方的態度讓朋友氣炸了。目前這名媽媽已尋求律師的協助，希望園方能好好給個交代。

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