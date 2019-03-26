孩子試讀幼兒園全身傷痕 園方：抓傷非教保員造成

2019-03-26 09:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾在臉書爆料公社PO文，描述好友將孩子送到新北市板橋區某私立幼兒園試讀5天，竟發現孩子臉上、肩膀和手臂內側有多處傷痕，懷疑是不當管教所致。但園方喊冤說，傷痕是小孩子抓傷，並非教保人員造成。教育局介入調查，初步未發現異狀，要求園方一週內提調查報告。

爆料者指控，孩子身上有多處不明傷勢，家長至幼兒園詢問老師，但老師和園長皆回覆不清楚、不知道，家長要求調閱監視器，園長卻推託監視器沒有接線，更扯的是，園方竟然還說，提供試讀並沒有收費，等於是免費幫忙照顧，頂多就是賠償醫藥費，「不然還想怎樣？」

教育局表示，3月20日接獲家長來電陳情，表示該園有疑似不當管教情事，調查發現，園方自述幼童身上的傷痕，並非園內教保服務人員所致，園方在3月20日向家長說明，但未取得家長認同。經稽查，該幼兒園皆符合相關規定。

教育局指出，已要求園方一週內提調查報告，若查證後確有不當管教情事，而園方知情不報、隱匿案情，將依幼兒教育及照顧法最高開罰15萬元。

幼兒園園長今天澄清說，在園就讀的孩子如果有外傷，都會告知家長，該名孩童身上的傷痕應是冬天皮膚乾癢，自己抓傷造成，並非教保人員管教不當，昨天警方已介入調查，家長目前沒有要提告。

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