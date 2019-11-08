為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

驚！ 中途島淪為垃圾集中地 海鳥誤食肚裡全是塑膠

以二戰時期美日戰役聞名的中途島，因無人居住也沒有掠食者，過去不但是海鳥天堂，還是世界最大的信天翁棲息地，如今中途島卻已變成太平洋地區的垃圾集中地與海鳥墳場。（美聯社）

以二戰時期美日戰役聞名的中途島，因無人居住也沒有掠食者，過去不但是海鳥天堂，還是世界最大的信天翁棲息地，如今中途島卻已變成太平洋地區的垃圾集中地與海鳥墳場。（美聯社）

2019-11-08 21:30:40

〔即時新聞／綜合報導〕以二戰時期美日戰役聞名的中途島（Midway Atoll），因無人居住也沒有掠食者，過去不但是海鳥天堂，還是世界最大的信天翁棲息地，如今中途島卻已變成太平洋地區的垃圾集中地與海鳥墳場。

綜合媒體報導，由於洋流循環的關係，位處太平洋垃圾帶的中途島匯集了各地飄來的塑膠垃圾，美國海洋暨大氣總署督察艾絲萊（Athline Clark）對此指出，「沒有一隻鳥的體內沒有塑膠垃圾，鳥類誤食垃圾後，最後不是被噎死就是營養不良而亡」；此外，鋒利的塑膠碎片也可能會刺傷鳥類的食道和腸道。

根據外媒報導，洋流將環太平洋的垃圾帶往夏威夷群島的海岸，其影響涵蓋了整個海洋生態系統的動物，據艾絲萊估計，每年約有57000磅（約25854公斤）的海洋垃圾會被沖上岸，不僅有海鳥會遭受到海洋塑膠垃圾的傷害，瀕臨絕種的夏威夷僧海豹與綠蠵龜也可能會不小心被塑膠魚網纏住而死。

美國海洋暨大氣總署督察艾絲萊指出，「沒有一隻鳥的體內沒有塑膠垃圾，鳥類誤食了垃圾後，最後不是被噎死就是營養不良而亡」。（美聯社）

美國海洋暨大氣總署督察艾絲萊指出，「沒有一隻鳥的體內沒有塑膠垃圾，鳥類誤食了垃圾後，最後不是被噎死就是營養不良而亡」。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
比柏油道路更堅固！南非竟用塑膠牛奶瓶鋪路
2019-11-04 23:37

比柏油道路更堅固！南非竟用塑膠牛奶瓶鋪路
珍貴！二戰彩色照片鮮豔如新 70年來首度面世
2019-11-02 22:40

珍貴！二戰彩色照片鮮豔如新 70年來首度面世
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
遺憾！綠蠵龜命喪後龍海寶沙灘
2019-11-01 17:31

遺憾！綠蠵龜命喪後龍海寶沙灘
找到了！離奇消失77年 二戰英國潛艇終於現身...
2019-11-02 10:58

找到了！離奇消失77年 二戰英國潛艇終於現身...
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播