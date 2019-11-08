驚！ 中途島淪為垃圾集中地 海鳥誤食肚裡全是塑膠

以二戰時期美日戰役聞名的中途島，因無人居住也沒有掠食者，過去不但是海鳥天堂，還是世界最大的信天翁棲息地，如今中途島卻已變成太平洋地區的垃圾集中地與海鳥墳場。（美聯社）

2019-11-08 21:30:40

〔即時新聞／綜合報導〕以二戰時期美日戰役聞名的中途島（Midway Atoll），因無人居住也沒有掠食者，過去不但是海鳥天堂，還是世界最大的信天翁棲息地，如今中途島卻已變成太平洋地區的垃圾集中地與海鳥墳場。

綜合媒體報導，由於洋流循環的關係，位處太平洋垃圾帶的中途島匯集了各地飄來的塑膠垃圾，美國海洋暨大氣總署督察艾絲萊（Athline Clark）對此指出，「沒有一隻鳥的體內沒有塑膠垃圾，鳥類誤食垃圾後，最後不是被噎死就是營養不良而亡」；此外，鋒利的塑膠碎片也可能會刺傷鳥類的食道和腸道。

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根據外媒報導，洋流將環太平洋的垃圾帶往夏威夷群島的海岸，其影響涵蓋了整個海洋生態系統的動物，據艾絲萊估計，每年約有57000磅（約25854公斤）的海洋垃圾會被沖上岸，不僅有海鳥會遭受到海洋塑膠垃圾的傷害，瀕臨絕種的夏威夷僧海豹與綠蠵龜也可能會不小心被塑膠魚網纏住而死。

美國海洋暨大氣總署督察艾絲萊指出，「沒有一隻鳥的體內沒有塑膠垃圾，鳥類誤食了垃圾後，最後不是被噎死就是營養不良而亡」。（美聯社）

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