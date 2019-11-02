珍貴！二戰彩色照片鮮豔如新 70年來首度面世

《第二次世界色彩大戰》（The Second World War in Colour） 的作者卡特（Ian Carter）接受採訪時說，「這些照片都沒有經過任何修圖和後製上色，全都是原來的樣子」。圖為1942年12月，在英國一處防空砲站點上服役的婦女。（圖擷取自IWM網站）

2019-11-02 22:40:51

〔即時新聞／綜合報導〕現在看到的第二次世界大戰照片大多為黑白照片，但不代表那時候沒有彩色攝影技術，只是當時的成本比較高，而且經過了幾十年的時間，已所剩無幾。不過正因如此，才讓英國帝國戰爭博物館（IWM）出版的一本新書《第二次世界色彩大戰》（The Second World War in Colour）所附的二戰彩色照片顯得如此珍貴。

根據《CNN》 報導， 本書作者卡特（Ian Carter）受訪時說，「這些照片都沒有經過任何修圖和後製上色，全都是原來的樣子」。

請繼續往下閱讀...

這些照片當初所使用的「Kodachrome」膠捲，來自於「英國資訊部」（British Ministry of Information），當時該部門決定將這些膠卷贈送給一些官方攝影師，讓他們帶到幾個地點謹慎使用，以便實驗。

卡特說，當時拍攝了大約3000多張彩色照片，但僅有一半順利保存了下來，「我們不知道那些丟失的照片到底去了哪裡」。這些倖存的照片後來在1949年收入了帝國戰爭博物館的檔案，藉由這次出版新書的機會，讓一些70多年來從未公開出版過的照片面世。

彩色的第二次世界大戰照片，真實呈現了當時人們所看到的世界，卡特認為，「它們看起來幾乎就像昨天才拍攝的，甚至像是後製上色般的鮮豔」、「看見二戰的彩色照片雖然還是有點奇怪，但是它們依然擁有震撼人心的力量」。

1944年9月，盟軍解放荷蘭第五大城市愛因荷芬後，市民在街上跳舞。（圖擷取自IWM網站）

圖為1943年8月，白金漢郡的瑪麗公主皇家空軍醫院的護士，以及等待康復的機組人員。瑪麗公主皇家空軍醫院於1927年開業，在戰爭期間救治了約2萬名英國皇家空軍傷員。（圖擷取自IWM網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法