找到了！離奇消失77年 二戰英國潛艇終於現身...

英國潛艇HMS Urge於1942年4月27日出港後消失至今，如今終於在地中海島國馬爾他海域找到其下落。（路透）

2019-11-02 10:58:33

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰期間，隸屬於英國第10潛艇艦隊的HMS Urge戰功彪炳，不僅擊傷義大利戰艦維托里奧維內托號（Vittorio Veneto），還擊沉了義大利巡洋艦班德內爾號（Bande Nere），孰料卻在1942年4月27日出港後消失至今，如今終於在地中海島國馬爾他海域找到其下落。

據《CNN》報導，英國U級潛艇HMS Urge上共有44名官兵，當天從馬爾他離開準備前往埃及亞歷山大港，卻從未到達過目的地。Urge指揮官的孫子狄金森（Francis Dickinson），於2017年詢問馬爾他大學可否協助提供海床地圖，就此展開了尋找潛艦的工作。

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馬爾他大學考古學系系主任甘比恩（Timmy Gambin）表示，該校花費了20年時間，系統性地勘測了馬爾他群島的海底世界，迄今地圖範圍覆蓋了1200平方公里以上。

一台使用聲納繪出海底地圖的水下無人機，透過這次任務終於找到了HMS Urge的殘骸，研究人員認為它可能是碰到水雷而沉沒，不過該消息一直沒有被發表，因為還需要英國國防部的確認。

英國皇家海軍最後於10月31日在網站證實，該海底殘骸的確就是HMS Urge無誤，並透露二戰期間共有13艘U級潛艇在地中海沉沒。

找到祖父葬身之所的狄金森表示，自1942年以來首次看到這艘潛艇的清晰彩色照片真的很幸運，當時的潛艦人員都為了自由而戰，但每個人都想要和平，目前他希望在2020於馬爾他建立起HMS Urge紀念館。

沉沒於海底的HMS Urge。（路透）

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