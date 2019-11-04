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比柏油道路更堅固！南非竟用塑膠牛奶瓶鋪路

南非公司（Shisalanga Construction）透過使用廢棄塑料牛奶瓶來鋪路。柏油鋪路示意圖。（資料照）

南非公司（Shisalanga Construction）透過使用廢棄塑料牛奶瓶來鋪路。柏油鋪路示意圖。（資料照）

2019-11-04 23:37:03

〔即時新聞／綜合報導〕每年，全世界有至少800億美元的塑料包裝材料流入海洋。按照2016年世界經濟論壇（WEF）上艾倫·麥克阿瑟基金會的報告，如果再無作為，到2050年，海洋中的塑膠垃圾將會變得比魚還多，因此塑膠的減量及回收是近年被提倡的議題，越來越多公司正在積極研發如何回收利用塑膠垃圾。

綜合外媒報導，一家南非公司（Shisalanga Construction）透過使用廢棄塑料牛奶瓶來鋪路，希望能解決過多的垃圾問題以及改善道路建設的品質。該公司總共使用了大約4萬個2公升的回收牛奶塑膠瓶在德本的郊區鋪設了長達400多公尺的道路，成為南非首例。

該公司採用牛奶塑膠瓶的厚塑料材料，將其打碎成細小顆粒，然後加熱至攝氏190度，再加入添加劑進行鋪路，代替了原先瀝青黏著劑的6%，每噸瀝青大概需要118至128瓶的牛奶瓶。相較於傳統道路，定製塑膠道路比原先的道路更堅固、耐水，使用壽命更長，建造的成本也較低。

目前該公司也已向南非國家公路局提交申請在該國主要高速公路N3使用此技術，如果通過，此技術將可在全國推廣。

南非是非洲第一個進入使用塑料築路行列的國家。塑料築路的構思在2016年首次提出，但在2019年年初才獲得批准。

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