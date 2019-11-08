港議員何君堯遭刺傷改列「企圖謀殺案」 法院下午首度開庭

力挺中國及香港政府的香港激進建制派立法會暨屯門區議會「雙料議員」何君堯，6日在造勢時當街遇刺，送醫後無生命危險。（美聯社資料照）

2019-11-08 10:59:09

〔即時新聞／綜合報導〕力挺中國及香港政府的香港激進建制派立法會暨屯門區議會「雙料議員」何君堯，6日在造勢時當街遇刺，送醫後無生命危險。粉嶺裁判法院將在今天下午首度開庭，港警也將此宗案件，從原本的「傷人案」改列為「企圖謀殺案」。

事發於6日上午8時44分，正在爭取本月底於區議會選舉連任的何君堯，當時在香港輕鐵屯門碼頭站對面的臨時宣傳攤位拜票，一名年約30歲的凶嫌身穿藍色襯衫、頭戴鴨舌帽，先對他獻花並寒暄，接著稱想拿手機拍張合照，卻冷不防從背包抽出一把刀朝他左胸刺去。嫌犯隨後被在場人士合力制服，何君堯皮外傷約2公分。

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港警昨晚發表聲明指出，警方當天逮捕1名涉案的30歲男子，相關案件已經由「傷人」改列作「企圖謀殺」，涉案男子暫時被控「企圖謀殺」罪，案件將於今天下午在粉嶺裁判法院開庭，新界北總區重案組也正在調查案件。

何君堯是香港反送中運動的爭議人物，7月元朗大批白衣人毆打示威者和民眾，何君堯當晚與白衣人握手，且他多次批評反送中運動，以激進言論支持港府「止暴制亂」。

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