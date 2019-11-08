年金改革爭議 攸關德國執政聯盟存續

2019-11-08 00:21:02

〔中央社〕路透社分析，德國總理梅克爾（Angela Merkel）有一個月時間，與她的執政聯盟夥伴就年金改革方案達成協議，否則恐面臨政府垮台危機。

梅克爾先前已表明，她不會尋求第5個總理任期，因此，倘若德國舉行新選舉，梅克爾將會比預期更早結束總理生涯。

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另外，面對英國可能脫歐情勢，歐洲聯盟（EU）亟思展現團結及領導力。德國若於此節骨眼舉行大選，可能也會讓德國更偏向致力內省。

2017年德國國會選舉結束後，直到梅克爾領導的保守陣營和中間偏左社會民主黨（SPD）於2018年3月組成執政聯盟，才終結德國政壇歷時數個月的停滯僵局。

為拉攏社民黨，保守派陣營同意採納年金改革方案，為工作超過35年的民眾提供更高的基礎保障年金（Grundrente），但部分細節仍未定案，而就最終版協議展開的談判已陷入僵局。

社民黨的支持率下降，對部分心生憂慮的社民黨黨員來說，年金改革談判陷入僵局是最後一根稻草。倘若政府未能就年金改革方案達成協議，他們可能會反對社民黨續留執政聯盟。社民黨預定於12月6至8日舉行的黨大會，針對此議題做出決定。

社民黨秘書長克林拜耳（Lars Klingbeil）本週說：「若沒有就年金改革方案達成協議，那麼執政聯盟將越來越難運作。」

民調顯示，若德國現在舉行大選，梅克爾領導的基督教民主黨（CDU）和社民黨都會流失議席。這是刺激兩黨就年金改革議題尋找妥協方案的重大誘因。

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