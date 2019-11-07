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吃素10年…一個「漢堡」 讓她轉行當屠夫

喬納斯因懷孕時意外吃了一個漢堡，從此開始吃葷，甚至當起屠夫。（圖擷自tammois IG）

喬納斯因懷孕時意外吃了一個漢堡，從此開始吃葷，甚至當起屠夫。（圖擷自tammois IG）

2019-11-07 16:55:54

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名吃素10年的女子，因懷孕時貧血，突發奇想吃了一個「漢堡」，從此改變她的飲食習慣，不僅放棄吃素，還轉行成為一名「屠夫」。

《CTV News》報導，49歲的喬納斯（Tammi Jonas）因閱讀了動物運動家彼得辛格（Peter Singer）的著作，從19歲開始成為素食主義者，因書中介紹豬隻受到的慘忍待遇，讓她感到相當難過而拒絕吃肉。

不過，在喬納斯懷上第3胎時，身體出現貧血狀況，必須吃肉才能補充營養，有天她突發奇想「吃一個漢堡應該能解決問題」，沒想到這個漢堡讓她破戒，開始大吃其他肉類，甚至當起屠夫。

喬納斯現在澳洲經營一間養豬場，以人道方式養殖豬隻，她表示「我選擇豬，因牠們是受到待遇最差的」，這些豬隻都以人道方式死亡，「牠們死前沒有恐懼也沒有痛苦，只是活著然後死了」，喬納斯盼她的農場能為食肉人士提供更人道的選擇。

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