辣媽電音趴嗨過頭！扯下泳衣朝群眾狂噴乳汁...

美國一名辣媽參加電音派對，舉止誇張嚇壞身旁群眾。（圖擷自Eric Falconi推特）

2019-11-07 13:53:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名穿著泳裝的辣媽日前參加電音派對，沒想到她嗨過頭的舉止令人驚訝，不僅扯下自己的泳衣大露胸部，還擠出乳汁噴射人群，誇張畫面全被一名網友錄下來，這部影片在網路上瘋傳，引起熱議。

據《太陽報》報導，美國露營地「Dirtybird Campout」在10月舉辦一場EDM電音趴，吸引許多聽眾參加，但人群中卻出現一位穿著緊身泳衣的辣媽，隨著音樂大跳熱舞。

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沒想到，這位辣媽的「舞蹈」越來越誇張，跳到一半就將上半身衣服拉下，直接露出胸部，一邊跳舞一邊擠出自己的乳汁射向群眾，射程遠到讓周遭民眾驚呼「我的天阿」，甚至有位女子跪下張嘴接汁，誇張行徑讓現場觀眾不斷尖叫。

身在一旁的艾里克法爾柯尼（Eric Falconi）全程記錄下這離奇場景，他將影片上傳到網路上並寫道「Dirtybird露營地從來不會讓人失望，整個過程超詭異」，這段影片立即爆紅，觀看次數已飆到271萬。

面對這誇張的場景，網友紛紛表示「我到底看了什麼」、「她的孩子正在家餓著呢」、「她老公到底在哪」、「誰能把這段影片從我記憶中消除」、「短時間不敢喝牛奶了」。

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