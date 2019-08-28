酷！教育部首辦培訓工作坊 帶動電音入校園

2019-08-28 11:29

〔記者林曉雲／台北報導〕酷！教育部首度與MTI音樂科技學院基金會共同推動「電子音樂賞析培訓工作坊」，教育部今辦發布記者會。教育部政次范巽綠表示，希望讓全國的國高中教師透過體驗方式，認識並了解新世代的電音潮流，工作坊期待透過教師們了解新世代「看得見、動起來」的音樂，回到校園進行電音的品味與啟萌教育。

政次范巽綠表示，教育部主辦電子音樂賞析培訓工作坊，希望透過種子教師培訓的機制，讓置身於學校教育端的第一線教師從歷史、實作到產業，了解目前電子音樂的發展脈絡及實務面貌，期待帶動全國的國高中教師更了解電音的世界潮流，做為電子音樂扎根學校教育的起點。

工作坊師資陣容包含曾擔任多次金曲獎評審的袁永興，袁本身是電子音樂迷，以及MTI音樂科技學院基金會電音教師群、視覺藝術家張方禹，工作坊內容包括電子音樂歷史、認識已引進台灣的國際知名音樂節、介紹國際百大DJ與台灣知名DJ及聆聽其作品、學習Ableton Live數位音樂實作課程。

師藝司科長彭寶樹說明，參與教師可瞭解電子音樂產業與世界潮流及電子音樂視覺影像，也可申請Spotify免費帳號，閱聽電子音樂，有興趣的教師在工作坊結束後，還可進入校園帶領電子音樂賞析社團，直接使用Spotify的歌單多人協作功能，老師們可讓學生加入喜愛歌曲，成為社團共同分享教材。

MTI音樂科技學院基金會董事長倪重華表示，2019年IMS產業報告指出，音樂創作已進入新媒體跨域合作趨勢，同時全球電音產業呈現快速成長，國際唱片業協會已將EDM評為全球第三大流行音樂類，預估擁有15億的聽眾人口。倪重華2013年起接下2屆金曲獎評審團總召，聽了上萬首歌後，發現台灣流行音樂類型貧乏，深感流行音樂應從國高中階段培養品味與專業，才是解決之道。

倪重華表示，面臨數位時代的來臨，藝術也跟隨潮流進行跨時代的轉變，音樂隨著技術的進步，變得更加複雜和強大，像MIDI這樣的創新技術，徹底改變了電子樂器的通信方式，目前電音與EDM舞曲在全球躍升為僅次於流行與搖滾樂、成為第3大最多人收聽的樂種。

即日起至9月4日止採線上報名。

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