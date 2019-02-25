老外助攻！ 台人電音趴「狂揮國旗」震全場 中國人超崩潰

2019-02-25 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國人容易因不能接受某些字詞而玻璃心碎滿地，甚至崩潰，最近還因國家領導人習近平被暗諷是「小熊維尼」，怒嗆要抵制台灣恐怖遊戲《還願》。今天則有網友發文表示，在澳洲參加電音派對時，因為高舉台灣國旗太搶眼，沒想到卻因此讓在場的中國人大崩潰。

不少年輕人參加電音派對的時候，都會把自己國家的國旗披掛在身上，形成一種特殊景象。今天有一名網友在臉書「爆怨公社」發文指出，他和朋友參加澳洲Ultra Australia（電音派對），沒想到，中國室友聽見他們自稱是台灣人而不是中國人，就開始「高潮」起來，讓他大呼「台灣加油要吵來吵！王八蛋（獨立國家有誰不認同的？）」。

原PO還透露，在電音派對的現場，中國人高舉揮舞五星旗，他也輸人不輸陣，直接拿竿子把台灣國旗撐到最高點，甚至還有外國人幫忙他們「疊成3個人高的頂天高度，成為全場焦點」。

他還說，由於他高喊Taiwan，讓在場的中國人聽到超級不爽，不斷回頭「怒瞪」他，「瞪」到一個不行！許多網友見狀也留言大讚「Taiwan No.1！」、「看中國崩潰這點 真的是全世界都愛看」、「這不按讚不行」、「玻璃又碎滿地了 對岸玻璃聽說很便宜」、「讚！台灣人的驕傲！」，也有人感嘆「出國的孩子努力讓台灣被看見，在島內的老孩子努力讓台灣不被看見。」

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