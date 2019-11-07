中國大學生返鄉創業養蝦 2年被村民哄搶10次以上慘虧

中國大學生畢業返鄉養蝦，卻慘遭村民哄搶。（圖翻攝自梨視頻）

2019-11-07 12:43:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名大學生畢業後返回家鄉湖南創業養蝦，懷抱夢想的他卻對老家徹底失望，因為他的養蝦場兩年內被村民「哄搶」10次以上，虧損達60萬元（約台幣260萬元），當地警方已拘捕3名村民，但鎮黨委書記向媒體辯解，老百姓只是去撿剩下的小蝦子。

綜合中媒報導，中國男子劉正軒、劉勇虎大學畢業後，回到老家湖南養蝦，當時他們因為有場地出借，並配合技術專利，用淡水養殖白對蝦、羅氏蝦，總共投入100多萬元人民幣（約台幣430萬元）創業，並花費40多萬元（約台幣173萬元）進行基礎建設。

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報導指出，2017年開始，就有村民跑去撿魚和田螺，到了2018年事態變得嚴重，隨後遭到10幾次的哄搶，甚至有村民打了工作人員耳光，柵欄也被破壞，最誇張的時候甚至有3、400人一起搶蝦，工作人員都不敢去蝦池。

報導表示，當地警方逮捕3名村民，但鎮黨委書記向媒體辯解，老百姓不完全是哄搶，只是去撿剩下的小蝦子，同時村鎮幹部也替村民進行思想工作。

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