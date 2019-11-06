點燃報紙丟入化糞池 印尼水肥工被炸死

印尼雅加達（Jakarta）東部日前驚傳「化糞池爆炸」，負責清理化糞池的44歲工人，為了向屋主證明有「清乾淨」，點燃報紙、投入化糞池中，卻意外引爆沼氣，導致化糞池爆炸，該名工人跟地板一起被炸飛，最後不幸身亡！（圖擷取自kumparan新聞）

2019-11-06 21:36:44

〔即時新聞／綜合報導〕印尼雅加達（Jakarta）東部日前驚傳「化糞池爆炸」，負責抽水肥的44歲工人，為了向屋主證明有「清乾淨」，點燃報紙、投入化糞池中，卻意外引爆沼氣，導致化糞池爆炸，該名工人跟地板一起被炸飛，最後不幸身亡！

綜合外媒報導，當地時間4日中午， 印尼雅加達賈蒂內加拉（Jatinegara）一名住戶，請工人到家中抽水肥、清理化糞池；該名工人清理完畢後，將報紙點燃、投入化糞池的小孔，向屋主證明他已經完工。

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不料，屋主支付工人工資後，化糞池卻突然爆炸！據事發當時的錄影畫面顯示，工人投入報紙後，約莫2分鐘，整片地板突然被炸開、地上被炸出一個大洞！當時站在化糞池孔洞旁的工人，不但跟著地板被炸飛，墜落後被埋在地磚下、當場死亡，而逃過一劫的屋主，僅腰部受傷。

據印尼科學院沼氣研究人員指出，化糞池中的排泄物經微生物分解後產生沼氣，沼氣的主要成分包含甲烷、硫化氫與二氧化碳等易燃氣體，容易導致爆炸。

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