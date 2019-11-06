天外飛來一票！美賓州選舉太空人 從外太空投下選票

一名住在美國賓夕法尼亞州的太空人從太空中投下選票。圖僅示意。（法新社）

2019-11-06 16:57:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國有不在籍投票的制度，當選民因故而無法到場時，可以透過其他途徑投票，但從太空中投下神聖的一票可不是常見例子，一名賓夕法尼亞州（Pennsylvania）選務官員日前就收到這樣的不在籍投票申請，看到地點時讓他大吃一驚。

根據《美聯社》報導，引述當地媒體說法，在賓州勞倫斯縣（Lawrence County）的選務部門日前收到一件申請，所在地居然寫著「國際太空站，近地球軌道」。部門主管艾里森（Ed Allison）當下整個愣住，心裡滿是問號，但隨後他發現人在外太空的太空人摩根（Andrew Morgan），是該縣的註冊選民，住在Neshannock小鎮上。

請繼續往下閱讀...

資訊部門主管迪貝洛（Rick DiBello）設置了有安全機制的電子郵件與密碼寄給摩根，摩根也在填寫完文件後回傳，完成了從太空中投票、歷史性的一刻。事後迪貝洛回憶說，「真的很酷」，艾里森補充說，「超級酷，這就是未來！」

美國太空人自1997年以來可以透過電子郵件投票，將電子郵件發送至在詹森太空中心，然後傳給太空人家鄉的選務所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法