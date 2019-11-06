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印度霾害肆虐 民間自發出動「空氣清淨車」鎮守泰姬陵

印度新德里空污嚴重，泰姬瑪哈陵也籠罩在髒空氣中。（法新社）

印度新德里空污嚴重，泰姬瑪哈陵也籠罩在髒空氣中。（法新社）

2019-11-06 15:40:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里災難級「空汙風暴」持續肆虐，當地低落的空氣品質屢創負面紀錄，被列為世界遺產、新七大奇蹟的泰姬瑪哈陵也在受影響範圍內。外媒指出，為挽救空氣品質，不知名的民間企業已出動兩輛移動式空氣清淨車駐守泰姬瑪哈陵。

根據《CNN》報導，位於印度北方邦北部的泰姬瑪哈陵是新世界七大奇蹟之一，在1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產，每年平均有800萬名遊客走訪該處，是印度年訪問量最大的單一旅遊景點，然而，受近期惡劣的空氣品質影響，泰姬瑪哈陵被籠罩在烏煙瘴氣之下，導致拜訪該處的大量遊客也連帶受到髒空氣波及。

當地政府表示，近日有隸屬私人公司的兩輛移動式空氣清淨車停駐於泰姬瑪哈陵外，為來往遊客的健康略盡棉薄之力，北方邦污染控制委員會（UPPCB）代表亞達夫（Bhuvan Prakash Yadav）坦言，目前無法公布該企業的名稱，對車輛的運作方式、是否會長期派駐現場也不甚了解。

亞達夫表示，每輛貨車能在8小時內淨化150萬立方公尺的空氣，相當於600座奧運標準游泳池的容量，但無法證實派駐現場車輛實際的運作效率，也不清楚該車輛是否存在清淨空氣外的其他功能及目的。

不知名民間企業派出兩輛空氣清淨車進駐泰姬瑪哈陵，車上貼有英國跨國電信公司沃達豐（Vodafone）的名稱，但當局並未公布是否與該公司有直接關係。（法新社）

不知名民間企業派出兩輛空氣清淨車進駐泰姬瑪哈陵，車上貼有英國跨國電信公司沃達豐（Vodafone）的名稱，但當局並未公布是否與該公司有直接關係。（法新社）

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