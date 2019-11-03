一片灰濛濛！印度首都嚴重霾害 政客卸責互罵

2019-11-03 19:19:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里遭濃重霾害壟罩，有害空氣濃度為近年來最嚴重，但政治人物互相指責對方未能解決危機，空氣品質未見改善，已導致航班轉向或延誤。

《法新社》報導，德里近年每到冬季都遭有毒霧霾壟罩，印度空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）表示， 週六傍晚的小雨讓空汙更嚴重，PM2.5的濃度已達到本季新高。美國駐印度大使館的獨立監測數據顯示，今（3）日上午的PM2.5監測結果一度達810。世界衛生組織（WHO）規定，PM2.5每日平均標準達25µg/m³就應警戒。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今日在推特上表示，「（空氣）汙染已經達到令人無法忍受的程度」。當地民眾也抱怨空汙導致眼睛和喉嚨痛。印度航空（Air India）和維斯塔拉航空（Vistara）表示，由於能見度不佳，今日有數個航班延誤，或不降落德里的機場改飛他地。

嚴重霾害還引發首都政府和聯邦政府之間的爭執，爭辯誰該為這個情況負責。克里瓦爾上週一則推特發文呼籲鄰近的旁遮普邦（Punjab）和哈里亞納邦（Haryana）採取行動。克里瓦爾表示，「鄰邦焚燒農作物產生煙霧，德里已經變成一個毒氣室」。

聯邦政府環境部長賈瓦德卡（Prakash Javadekar）指責克里瓦爾將此問題政治化，把鄰邦醜化為壞人。

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