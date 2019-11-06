奧運前上路！ 日本限塑擬明年7月實施

日本政府推動塑膠袋收費政策，預計明年7月1日前上路。（法新社）

2019-11-06 13:38:44

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運在即，日本政府推動限塑政策，預計在明年7月1日，趕在2020奧運開幕前，所有商店，包括超市、便利商店、餐廳等，停止提供免費塑膠袋，若有使用塑膠袋的需求，消費者就必須自行花錢購買。

綜合日媒報導，日本政府擬定塑膠袋收費政策，對此民眾反應兩極，原定明年4月上路的政策，也因為各方爭議聲浪不斷，在日前由環境部和經濟產業省共同成立的審查會議中，宣布延後3個月，把握在東京奧運前正式推動限塑。

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報導也提到，日本曾是塑膠大國，若是立法正式通過，這項政策勢必影響大量塑膠業者。塑膠業者中川兼一表示，地方政府對塑膠袋設限制，讓廠商利潤大減受到很大損失，最糟還可能造成多間廠商倒閉。

日本環境大臣小泉進次郎則表示，推動塑膠袋收費，會是作為正向行為循環的第一步。

報導也提到，並非全部種類塑膠袋都要收費，若是以植物做為原料、提供生物可分解、可溶解水中的塑膠袋或厚度不到0.05毫米的回收塑膠袋，都不算在收費塑膠袋的範圍之中。另外超市中常用來裝生鮮食品的捲袋，目前也未列入規範中。

日本政府也已立下目標，預計在2030年前，減少25％拋棄式塑膠的使用。

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