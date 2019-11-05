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半夜施放煙火發出巨響 小狗心臟病發被活活嚇死

英國南約克郡（South Yorkshire）日前驚傳一隻出生18週的黑色梗犬莫莉（Molly），被半夜突然施放的大量煙火嚇得心臟病發、不幸死亡。（圖擷取自臉書）

英國南約克郡（South Yorkshire）日前驚傳一隻出生18週的黑色梗犬莫莉（Molly），被半夜突然施放的大量煙火嚇得心臟病發、不幸死亡。（圖擷取自臉書）

2019-11-05 23:57:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國南約克郡（South Yorkshire）日前傳出一隻出生18週的黑色梗犬莫莉（Molly），被半夜大量煙火的巨響嚇得心臟病發、不幸死亡；飼主派特森（Susan Paterson）將這個不幸的消息發在臉書社團「Wombwell wise」後，請社團成員與她一同簽署「反對隨意施放煙火請願書」，避免再有無辜小狗受害。

莫莉的飼主派特森，3日在臉書社團「Wombwell wise」中發文，「由於昨（2）晚沃姆威爾（Wombwell）及達菲爾德（Darfield）間施放大量煙火、充滿爆炸聲，我們的小梗犬心臟病發、離開了。請大家多為動物想想。只有18週大的莫莉，因為煙火，被活活嚇死。」，除了在文末請網友一起支持「反對隨意施放煙火」（FAB Anti Random Fireworks page）粉專、簽署「請願書」，並附上黑色小梗犬莫莉生前的可愛照片。

這篇文章在不到3天內，已獲得7萬7000次分享以及1萬8000個讚，網友紛紛留言表示「難過」與「心碎」，也有網友表示，家中10歲的狗狗當晚也被煙火「嚇壞了」，經過好幾個小時才冷靜下來；網友也在看到文章後，積極簽署「反對隨意施放煙火請願書」，避免再有無辜小狗受害。

發起「反對隨意施放煙火請願」的多恩（Julie Doorne）指出，由於狗的聽覺比人類靈敏倍，約有4成的狗會害怕煙火產生的「爆裂聲」，並為之影響，所以她提出「煙花應限定時節購買、施放」、「將煙花的最大分貝數從120降低到97」、「所有公共煙火表演必須申請」以及「煙火要在包裝上標明噪音分貝數」，期望能通過立法保障動物。

據統計，「英國皇家防止虐待動物協會」（RSPCA）每年都會接獲上百通關於「煙火對動物造成可怕影響」的報案電話，不僅是狗、貓等寵物，也涵蓋牲畜和其他野生動物，甚至有馬匹受到煙火驚嚇後，出現自撞柵欄、門板等情形。

這篇文章在不到3天內，已獲得7萬7000次分享以及1萬8000個讚，網友紛紛留言表示「難過」與「心碎」，也有網友表示，家中10歲的狗狗當晚也被煙火「嚇壞了」，經過好幾個小時才冷靜下來。（圖擷取自臉書社團）

這篇文章在不到3天內，已獲得7萬7000次分享以及1萬8000個讚，網友紛紛留言表示「難過」與「心碎」，也有網友表示，家中10歲的狗狗當晚也被煙火「嚇壞了」，經過好幾個小時才冷靜下來。（圖擷取自臉書社團）

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