太神啦！以航波音747最後飛行 空中劃出客機巨大輪廓

以航最後一架波音747航班從羅馬起飛，在地中海上空，這架班機在空中畫出了波音747輪廓致敬。（Flightradar）

2019-11-05 11:03:39

〔即時新聞／綜合報導〕以色列航空（El Al Israel Airlines）日前開始將旗下的波音747飛機一一退役，當地時間3日，以航最後一架波音747航班從羅馬起飛，飛往特拉維夫市，在地中海上空，這架班機在空中畫出了波音747輪廓，致敬近半個世紀飛行。

綜合外媒報導，以色列航空公司在1971年接收了第一批兩架747-200飛機，為以航提供了大量的長途飛行服務，2016年底以航宣布逐步將旗下的波音747和767機隊退役；當地時間3日，以航的波音747迎來最後一趟飛行，以航編號LY1747的航班從羅馬起飛，飛往特拉維夫市。

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當這架航班飛到地中海賽普勒斯附近的空域時，機長花了90分鐘，在空中劃出波音747輪廓來致敬這架即將退役的客機，為了在空中劃出巨大的波音747，班機飛行了約160公里，最後成功降落特拉維夫市。

未來以航將以波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）為主力，2019年9月已經接收了其第12架787。

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