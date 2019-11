國民隊訪白宮最大亮點！ 明星捕手遭川普「襲胸」

2019-11-05 11:14:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今天在白宮接見美國職棒大聯盟(MLB)今年的世界大賽冠軍華盛頓國民隊,陣中的日裔美籍捕手鈴木清(Kurt Suzuki)戴上有川普簽名的「讓美國再次偉大」的紅色帽子,川普看了非常興奮,從背後擁抱鈴木清,宛如電影《鐵達尼號》中的經典畫面。

綜合媒體報導,川普今天在白宮南草坪接見華盛頓國民隊,鈴木清藉此機會戴上象徵支持川普的「讓美國再次偉大」(Make America Great Again,簡稱MAGA)紅色帽子,這讓川普相當高興,特別給鈴木清發言的機會,並從背後擁抱了這位36歲的前全明星球員。

川普先在講台上介紹鈴木清,「鈴木清在哪,快過來,說幾句話!」鈴木清在此時上台戴上MAGA帽,這讓川普非常高興,隨即從背後抱上鈴木清,並大喊「我愛他!」鈴木清也向大家表示,「我愛大家!我愛大家!謝謝!」川普後來說,「他做得真棒,我不知道他會這麼做!」

川普的舉動引起社交網路瘋狂討論,有人認為這與1997年經典電影《鐵達尼號》的著名場景很像,當時飾演男主角的李奧納多(Leonardo Dicaprio)在船首從背後擁抱飾演女主角的凱特溫斯蕾(Kate Winslet),並高呼「我是世界之王!」

鈴木清事後解釋,「真是太棒了,那是總統,他只是想找點樂子」。鈴木清也說,「每個人都將所有事情政治化。這與我們球隊贏得世界大賽有關。」鈴木清目前關閉推特帳號,原因不明。

Kurt Suzuki out here king of the world. pic.twitter.com/LgIkTWmm4K