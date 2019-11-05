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國民隊訪白宮最大亮點！ 明星捕手遭川普「襲胸」

華盛頓國民隊的日裔美籍捕手鈴木清（Kurt Suzuki）戴上有川普簽名的「讓美國再次偉大」的紅色帽子，川普非常興奮，從背後擁抱鈴木清。（美聯社）

華盛頓國民隊的日裔美籍捕手鈴木清（Kurt Suzuki）戴上有川普簽名的「讓美國再次偉大」的紅色帽子，川普非常興奮，從背後擁抱鈴木清。（美聯社）

2019-11-05 11:14:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天在白宮接見美國職棒大聯盟（MLB）今年的世界大賽冠軍華盛頓國民隊，陣中的日裔美籍捕手鈴木清（Kurt Suzuki）戴上有川普簽名的「讓美國再次偉大」的紅色帽子，川普看了非常興奮，從背後擁抱鈴木清，宛如電影《鐵達尼號》中的經典畫面。

綜合媒體報導，川普今天在白宮南草坪接見華盛頓國民隊，鈴木清藉此機會戴上象徵支持川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA）紅色帽子，這讓川普相當高興，特別給鈴木清發言的機會，並從背後擁抱了這位36歲的前全明星球員。

川普先在講台上介紹鈴木清，「鈴木清在哪，快過來，說幾句話！」鈴木清在此時上台戴上MAGA帽，這讓川普非常高興，隨即從背後抱上鈴木清，並大喊「我愛他！」鈴木清也向大家表示，「我愛大家！我愛大家！謝謝！」川普後來說，「他做得真棒，我不知道他會這麼做！」

川普的舉動引起社交網路瘋狂討論，有人認為這與1997年經典電影《鐵達尼號》的著名場景很像，當時飾演男主角的李奧納多（Leonardo Dicaprio）在船首從背後擁抱飾演女主角的凱特溫斯蕾（Kate Winslet），並高呼「我是世界之王！」

鈴木清事後解釋，「真是太棒了，那是總統，他只是想找點樂子」。鈴木清也說，「每個人都將所有事情政治化。這與我們球隊贏得世界大賽有關。」鈴木清目前關閉推特帳號，原因不明。

相關連結：

鈴木清也向大家表示，「我愛大家！我愛大家！謝謝！」（路透）

鈴木清也向大家表示，「我愛大家！我愛大家！謝謝！」（路透）

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