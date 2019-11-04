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狂！ 鱷魚要吃掉朋友 神力女童騎牠身上猛挖雙眼救人
2019-11-04 17:48:04
〔即時新聞／綜合報導〕太狂了！辛巴威11歲女童蒙科姆韋（Rebecca Munkombwe）和其他7名小孩一起到河邊玩耍，孰料1名9歲的小妹妹竟遭鱷魚拖走，蒙科姆韋見狀神力女超人上身，竟騎到鱷魚背上猛挖牠的雙眼，導致這隻掠食者不得不放人並夾著尾巴逃走。
據《福斯新聞》報導，蒙科姆韋透露，當時她和朋友們正在快樂地游泳，卻突然聽到呼救聲傳來，定睛一看才發現9歲的穆瓦尼（Latoya Muwani）在水面上不斷地掙扎，並且漸漸地被拖走。
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蒙科姆韋潛入水中後，赫然發現原來是鱷魚想要吃掉她的朋友，女孩隨即騎到鱷魚身上對眼睛展開攻擊，直到牠把穆瓦尼鬆開這才停手。蒙科姆韋把小妹妹救上岸的同時，朋友們也沒有閒著，紛紛協助將兩人拉到較為安全的位置，過程中鱷魚都沒有再發起襲擊。
蒙科姆韋說，她是這群小孩中年紀最大的，所以她覺得自己必須把朋友救出來。醫生對穆瓦尼進行檢查後，透露遭鱷魚襲擊的小女孩身上只有輕傷。