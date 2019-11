賊闖美國老兵家中 連醫療犬英國獒犬都偷

2019-11-03 14:50:57

〔即時新聞/綜合報導〕把狗狗還回來!美國德州警方近日向大眾發出了請求,希望大眾能協力尋找一隻遭竊的英國獒犬。這隻獒犬並非尋常寵物,而是以服務犬身份長期伴隨於當地一名老兵身旁。失去夥伴的老兵相當沮喪,警方呼籲有線索的民眾可以盡快向相關局處聯繫。

根據《福斯新聞》報導,這位老兵曾服役於海軍,遠赴伊拉克和阿富汗參加戰爭,後來因健康問題退役。退役後,獒犬羅莎琳(Rosalyn)進入了老兵的生活,作為醫療警示犬,長期與飽受戰爭經歷所折磨的老兵互相照顧。

老兵住處日前遭小偷闖入,部分財物與羅莎琳一同遭竊;老兵表示,事發當天,他正和朋友外出,途中接到鄰居電話表示家中門戶大開,返家後便發現愛犬和一些珠寶、電子產品不見了。老兵表示,羅莎琳是最貼心的夥伴,失去牠的日子相當難熬,他只希望羅莎琳回來。

然而,根據警方目前的調查進度,尚未發現任何嫌犯或目擊證人;對此,德州警方向大眾發出協尋請求,希望持有相關訊息的民眾可以盡速循管道聯繫相關當局。

We need your help to get a local veteran his service dog back.



On Oct. 19, someone broke into Emmanuel Bernadin's home and stole several items, as well as his service dog Rosalyn.



Rosalyn is a two-year-old Mastiff who assists Bernadin as a medical alert dog. #ArlingtonTX pic.twitter.com/u5nONmZ24Y