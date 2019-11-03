賊闖美國老兵家中 連醫療犬英國獒犬都偷

遭竊的服務犬羅莎琳與主人過去的合照。（翻攝自推特@「Arlington Police, TX」）

2019-11-03 14:50:57

〔即時新聞／綜合報導〕把狗狗還回來！美國德州警方近日向大眾發出了請求，希望大眾能協力尋找一隻遭竊的英國獒犬。這隻獒犬並非尋常寵物，而是以服務犬身份長期伴隨於當地一名老兵身旁。失去夥伴的老兵相當沮喪，警方呼籲有線索的民眾可以盡快向相關局處聯繫。

根據《福斯新聞》報導，這位老兵曾服役於海軍，遠赴伊拉克和阿富汗參加戰爭，後來因健康問題退役。退役後，獒犬羅莎琳（Rosalyn）進入了老兵的生活，作為醫療警示犬，長期與飽受戰爭經歷所折磨的老兵互相照顧。

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老兵住處日前遭小偷闖入，部分財物與羅莎琳一同遭竊；老兵表示，事發當天，他正和朋友外出，途中接到鄰居電話表示家中門戶大開，返家後便發現愛犬和一些珠寶、電子產品不見了。老兵表示，羅莎琳是最貼心的夥伴，失去牠的日子相當難熬，他只希望羅莎琳回來。

然而，根據警方目前的調查進度，尚未發現任何嫌犯或目擊證人；對此，德州警方向大眾發出協尋請求，希望持有相關訊息的民眾可以盡速循管道聯繫相關當局。

We need your help to get a local veteran his service dog back.



On Oct. 19, someone broke into Emmanuel Bernadin's home and stole several items, as well as his service dog Rosalyn.



Rosalyn is a two-year-old Mastiff who assists Bernadin as a medical alert dog. #ArlingtonTX pic.twitter.com/u5nONmZ24Y — Arlington Police, TX （@ArlingtonPD） 2019年11月1日

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