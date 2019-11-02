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惡！港警朝人群投中國製催淚彈 急救員遭炸傷休克

急救員後背遭催淚彈嚴重灼傷，表皮焦黑、脫落。（圖擷取自臉書＿城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC））

急救員後背遭催淚彈嚴重灼傷，表皮焦黑、脫落。（圖擷取自臉書＿城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC））

2019-11-02 23:23:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣時代廣場今（2）晚一名急救員遭港警所投擲的催淚彈擊中後背，大面積的皮膚因燒傷而焦黑、脫皮。

根據《城市廣播》 報導，今晚6點45分銅鑼灣現場一名急救員遭港警投擲的催淚彈擊中後背，隨即倒地。其他急救員及《城市廣播》記者立即將傷者扶離催淚煙霧瀰漫的現場，進行急救，隨後將傷者送往律敦治醫院救治。

傷者背後大面積的皮膚因嚴重灼傷而焦黑、脫落，目前出現休克情況。據悉，該中國製手擲式催淚彈燃燒溫度極高。有目擊者指出，該名急救員中彈時後背曾發出火光。

貼文一出，網友紛紛集氣祝禱，「祝早日康復」、「願上天保佑」、「祝願平安」，並痛斥「黑警」、「刻意擲去人群，記者都中過幾次」、「已經不是第一次胡亂使用武器，應交國際法庭」、「警方胡亂向人群使用殺人武器」。

相關影片請見：

今下午4點16分於銅鑼灣崇光百貨外的一枚高溫著火的催淚彈。（圖擷取自臉書＿中大校園電台 CUHK Campus Radio）

今下午4點16分於銅鑼灣崇光百貨外的一枚高溫著火的催淚彈。（圖擷取自臉書＿中大校園電台 CUHK Campus Radio）

急救員遭催淚彈炸傷，表情痛苦。（圖擷取自臉書＿城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC））

急救員遭催淚彈炸傷，表情痛苦。（圖擷取自臉書＿城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC））

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