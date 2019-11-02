爆乳單車女騎士火辣身材曝光！鄉民暴動「風阻特別大」

2019-11-02 13:17:47

泰國超辣單車騎士Tung Pang。（圖擷自Instagram：tungpangcycling）

〔即時新聞／綜合報導〕騎車看前面！近日泰國有位身材火辣單車女騎士在批踢踢上爆紅，雖然騎車時必須要穿著緊身的單車防風外衣和塑褲，不過這名女騎士的好身材卻藏不住！相片流傳到批踢踢表特版（PTT Beauty）之後，更讓鄉民大暴動說「風阻爆表！」

泰國超辣單車騎士Tung Pang。（圖擷自Instagram：tungpangcycling）

這名泰國單車女騎士叫做Tung Pang，身為職業單車騎士，時不時就會在Instagram與粉絲互動，長相甜美再加上姣好身材，每次上傳「揮汗淋漓」的相片，馬上就會湧入一大群粉絲按讚留言，現在她的Instagram粉絲人數已經破12萬。

泰國超辣單車騎士Tung Pang。（圖擷自Instagram：tungpangcycling）

除了職業單車選手，Tung Pang另外還是一名職業的新娘秘書，而身材火辣的她，除了「緊身賽車裝」之外，還有多套服飾供換，其中不乏大膽的三點式泳裝，而且Tung Pang也毫不避諱地將自己豐滿的上圍展現出來。

泰國超辣單車騎士Tung Pang。（圖擷自Instagram：tungpangcycling）

Tung Pang的相片被分享到批踢踢之後，也讓許多鄉民暴動，留言表示「好想騎她的單車！」更有鄉民開玩笑地表示，Tung Pang騎單車時「風阻肯定爆表！」

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