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Instagram慘淪「奴隸市場」數千名婦女遭黑市販賣
2019-11-02 11:40:21
〔即時新聞／綜合報導〕全球人氣社交應用程式「Instagram」竟爆出存在「奴隸市場」，《BBC》調查發現，有數千名按種族分類的照片在平台上，且只要花幾千美元就能購買「人」來當奴隸。
據《BBC》報導，在科威特，這群非法份子透過標記「#maids for transfer」或「#maids for sale」的主題標籤，將大量婦女出售為工人。
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科威特當局指出，已下令撤下相關廣告，他們還被迫簽署一項法律協議，承諾不得再參與這項活動，目前已經傳喚幾名帳號持有者，這些帳號涉嫌開設線上奴隸商店，當地警察目前仍在調查中。
「Instagram」則表示，自從《BBC》與他們聯絡後，已經刪除在平台上的所有相關內容，並開始預防為了販售奴隸的創立的新帳號。
國際律師金伯利·莫特利（Kimberley Motley）表示，在App Store中，官方宣稱會為商店中的應用程式「負責任」，他堅持這些涉嫌遭利用的應用程式應該負起賠償責任。