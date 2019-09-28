臉書Instagram隱藏「按讚數」 測試擴及澳紐日義

2019-09-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕社群媒體巨擘「臉書」（Facebook）廿七日起在澳洲測試「隱藏用戶貼文的按讚數」的功能，此舉會讓用戶無法看到別人影片及貼文的觀看次數與表情符號反饋（讚、大心、哈、哇、嗚、怒），只能得知自己所發布內容的「表情符號反饋」情況。今年四月，臉書旗下的「Instagram」平台率先在加拿大測試「隱藏用戶貼文的按讚數」功能，該項測試七月已進一步擴大至澳洲、紐西蘭、日本、義大利、愛爾蘭、巴西等地。

臉書公司透過聲明表示：「我們不希望臉書的貼文內容演變成一種競爭。該項測試旨在了解人們將如何與這種新的形式互動。我們希望透過此一進程，學習到更多知識，以判斷該測試是否將進一步推廣到各地。」臉書公司在澳洲及紐西蘭的發言人指出，透過這項測試，臉書使用者將能更專注於所發布內容的品質，而不是只去在意貼文獲得的「表情符號反饋」次數。

臉書公司證實，該測試由心理健康專家與反霸凌組織共同參與。澳洲政府網路安全委員會辦公室（Office of the eSafety Commissioner）此前揭露，澳洲孩童每五人就有一人曾遭受網路霸凌；去年，澳洲一名十四歲少女在出演知名帽子品牌的廣告後，遭受「表情符號審判」與網路霸凌，因承受不了心理壓力而自殺，引爆全澳洲對網路霸凌問題的關注與討論。臉書公司認為，隱藏表情符號反饋次數，或可減輕使用者在社群網路世界的社會壓力。

網路心理學專家布魯爾（Jocelyn Brewer）告訴法新社，臉書重新檢視「虛榮指標」對使用者心理健康影響的作法令人讚許，但人們很可能會採取其他途徑，實現類似「表情符號反饋」的行為，包括轉而透過留言表達心情等。與此同時，這項測試已引起部份澳洲臉書「網路紅人」的反彈，他們認為展示其表情符號反饋次數與情況，是他們擴展業務的重要商業指標之一。

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