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英貨櫃39冰屍案再捕2嫌犯 英警改口：死者全為越南籍

英國艾塞克斯郡格雷斯市冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，警方先前聲稱死者均為中國籍，引發中國政府不滿，英國警方今天改口稱39名受害者全都是越南人。（路透資料照）

英國艾塞克斯郡格雷斯市冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，警方先前聲稱死者均為中國籍，引發中國政府不滿，英國警方今天改口稱39名受害者全都是越南人。（路透資料照）

2019-11-02 09:51:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡（Essex）格雷斯市（Grays）冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，警方先前聲稱死者均為中國籍，引發中國政府不滿，英國警方今天改口稱39名受害者全都是越南人。越南警方昨天表示，河靜省警方逮捕2名嫌疑犯，並傳喚其他人詢問。

綜合媒體報導，英國艾塞克斯郡助理警察局長史密斯（Tim Smith）今天在聲明中指出，「現在我們認為受害者全都是越南公民，正在與越南政府保持密切聯繫。」他補充說，警方追查到部分受難者家屬，正在與越南和英國的許多家庭進行直接聯繫。但史密斯也說，現階段警方無法識別任何受害者。

越南駐倫敦大使館對此「深表哀痛」，並向遇難者家屬表示「衷心慰問」。越南駐倫敦大使館說，受害者的具體身份仍需要越南和英國有關當局加以確認，將與雙方有關當局密切協調，如果有家屬確認受害者身分，將會協助遺體運回越南。

越南警方表示，他們對涉嫌販運人口進行刑事調查後，在1日逮捕2名嫌疑犯，並傳喚其他人到案訊問。

由於受害者攜帶的身分證件稀少，身分辨識不易，原本據報39名死者全為中國籍，但後來發現可能是越南籍人士使用偽造的中國護照。事件發生後，愈來愈多越南家屬擔心家人遇害，紛紛向政府通報。

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