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香港名才女怒刪撐警臉友！「沒有餘力與你再有共同話題」

梁芷珊表示，無法接受臉書好友挺港警，已開始將這些人刪除。（圖擷取自梁芷珊臉書）

梁芷珊表示，無法接受臉書好友挺港警，已開始將這些人刪除。（圖擷取自梁芷珊臉書）

2019-11-01 20:56:33

〔即時新聞／綜合報導〕被香港人譽為香港「四大才女」之一，具有香港企業家、市場推廣專家、填詞人、作家、人物專訪記者、電影及廣播劇編劇、電視及電台節目主持人多重身分的梁芷珊，今（1）日在臉書指出，自己的好友若到今天都還在支持港警，「今生今世都沒有餘力，與你再有共同話題」，將其刪除。

梁芷珊1日深夜1點36分在臉書貼出照片，當中能見香港警方在西洋萬聖節當天的執法行動，除了對民眾噴胡椒噴霧、射催淚彈，還要民眾跪地、雙手舉高讓警方搜身，梁芷珊坦言自己見了這些景象又失眠，在床上輾轉反側無法入睡，開始逐一去看自己臉書（Facebook）好友的貼文。

梁芷珊表示，在瀏覽過程中發現自己的好友，竟然有人到了現在都還認為「沒人犯法警察怎會執法抓人」，梁直言：「不做朋友了，我應該是，今生今世都沒有餘力，與你再有共同話題，或與你同一視覺」，只願意和具有「正義良知」的人做朋友。

梁透露3名被自己刪掉的好友，分別是「好像讀了很多年法律、還開律師事務所的30幾歲律師」、「覺得自己迷死女性夜夜笙歌，第二天上班全身酒氣的偽CEO」、「自稱女強人創業替人雇外傭的C罩杯女性」，梁強調自己的刪友行動不會停止。

梁芷珊臉書全文

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